به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از اجرای عملیات راهداری زمستانی اظهار داشت: میزان عملیات برفروبی در جاده های اصلی، فرعی و روستایی استان به 2 میلیون و 44 هزار مترمکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه عملیات برفروبی و نمک پاشی به طور مرتب در آزادراه شهید کلانتری و همچنین جاده های شهرستان های خوی، ماکو، چالدران، نقده، اشنویه، سردشت انجام می شود، افزود: محور های ارومیه - سرو، ایرانخواه- تکاب و جاده های راژان و گردنه قوشجی، زمزیران و نیز راه دسترسی به پایانه مرزی تمرچین برفروبی شده است.

محبت خواه یادآور شد: محور تکاب - ایرانخواه و راه دسترسی به مرز تمرچین به علت بارش سنگین برف مسدود بود که با تلاش راهداران بازگشایی شد.

وی با تاکید براینکه عبور و مرور در جاده های اصلی استان جریان دارد، اضافه کرد: استفاده از زنجیر چرخ در اکثر محورهای برفگیر استان به ویژه در گردنه های سخت گذر آواجیق، دوآب، کیتکه، کله گاوی، مائین بلاغ و آغبلاغ الزامی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه گروه های راهداری برای بازگشایی راه ارتباطی 41 روستا در شهرستان تکاب و 39 روستا در شهرستان پیرانشهر که در پی بارش شدید برف مسدود شده است تلاش می کنند، افزود: از نیمه شب گذشته تاکنون عملیات راهداری زمستانی در 110 روستای شهرستان پیرانشهر، سردشت و تکاب اجرا شده است.

ارتفاع برف در محورهای روستایی شهرستان پیرانشهر به بیش از یک متر رسیده است.