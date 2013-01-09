۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۰۱

محبت خواه:

ادامه بازگشایی جاده‌های آذربایجان‌غربی/اجرای2میلیون مترمکعب عملیات برف‌روبی

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی گفت: عملیات برفروبی و تیغ زنی به دنبال بارش شدید برف و کولاک از اولین دقایق امروز چهارشنبه در جاده های آذربایجان غربی در حال اجراست.

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل محبت خواه بعد از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از اجرای عملیات راهداری زمستانی اظهار داشت: میزان عملیات برفروبی در جاده های اصلی، فرعی و روستایی استان به 2 میلیون و 44 هزار مترمکعب رسیده است.

وی با بیان اینکه عملیات برفروبی و نمک پاشی به طور مرتب در آزادراه شهید کلانتری و همچنین جاده های شهرستان های خوی، ماکو، چالدران، نقده، اشنویه، سردشت انجام می شود، افزود: محور های ارومیه - سرو، ایرانخواه- تکاب و جاده های راژان و گردنه قوشجی، زمزیران و نیز راه دسترسی به پایانه مرزی تمرچین برفروبی شده است.

محبت خواه یادآور شد: محور تکاب - ایرانخواه و راه دسترسی به مرز تمرچین به علت بارش سنگین برف مسدود بود که با تلاش راهداران بازگشایی شد.

وی با تاکید براینکه عبور و مرور در جاده های اصلی استان جریان دارد، اضافه کرد: استفاده از زنجیر چرخ در اکثر محورهای برفگیر استان به ویژه در گردنه های سخت گذر آواجیق، دوآب، کیتکه، کله گاوی، مائین بلاغ و آغبلاغ الزامی است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه گروه های راهداری برای بازگشایی راه ارتباطی 41 روستا در شهرستان تکاب و 39 روستا در شهرستان پیرانشهر که در پی بارش شدید برف مسدود شده است تلاش می کنند، افزود: از نیمه شب گذشته تاکنون عملیات راهداری زمستانی در 110 روستای شهرستان پیرانشهر، سردشت و تکاب اجرا شده است.

ارتفاع برف در محورهای روستایی شهرستان پیرانشهر به بیش از یک متر رسیده است.

