به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، این طرح که از امروز کار خود را شروع کرده، به مدت 5 هفته به صورت تشویقی مجموعهای از کتابهای غیرداستانی را که از مجموعه کتابهای شگفتانگیز جهان انتخاب شده و شامل «ستارهها و سیارهها»، «گربههای بزرگ» و «اقیانوسها» میشود عرضه میکند.
تا آخر سال 2014 پیش بینی شده که این فروشنده فست فود حداقل 15 میلیون نسخه کتاب داستانی و غیرداستانی را با عنوان «هپی میل» یا «جعبه کودکان» توزیع کند. این برنامه برای تشویق خانواده به کتابخوانی با یکدیگر در نظر گرفته شده و بنیاد سواد ملی با بررسی 21 هزار کودک بریتانیایی به مفید بودن این برنامه امیدوار است. برمبنای این آمار تنها 50 درصد از بچهها از کتاب خواندن خیلی لذت میبرند، اما وقتی کتاب در قالب «جعبه بچهها» توزیع شود، میتواند این اشتیاق را بیشتر کند.
به گفته مدیر بنیاد سوادآموزی ملی ارتباط مستقیمی بین کتاب خواندن کودکان و میزان موفقیت آنها در آینده وجود دارد و یک کودک از هر سه کودک بریتانیایی هرگز کتابی برای خودشان نداشته اند و نیمی از کودکان واقعا از کتاب خواندن لذت نمیبرند.
این طرح را مک دونالد استرالیا نخستین بار اجرا کرد.
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