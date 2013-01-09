طرح توسعه پایانه بیله سوار دهه فجر امسال افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات گمرک بیله سوار تصریح کرد: طرح بهسازی محوطه پایانه در مساحت چهار هکتار و با اعتبار 23 میلیارد ریال و پیشرفت 98 درصدی تا دهه فجر آماده می شود.

وی عملیات اجرایی ساختمان سالن مسافری به مساحت دو هزار و 400 مترمربع زیربنا و سردربهای ورودی و خروجی آن را متذکر شد و گفت: این پروژه ها نیز با پیشرفت بیش از 70 درصدی و اعتبار 50 میلیارد ریالی که تاکنون 30 میلیارد ریال آن هزینه شده در سال آینده تکمیل و افتتاح خواهد شد.

به تاکید علی اکبری بهره برداری از این طرحها گسترش تجارت، رونق اقتصادی و تسریع و تسهیل امورات حمل و نقل را در پی خواهد داشت که این مهم نقش اساسی در محرومیت زدایی و اشتغالزایی منطقه دارد.

وی افزود: با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال و ورود مسافران از این پایانه ضروری است وضعیت ساماندهی مسافران به مناسب ترین شکل ممکن اجرا شود.



مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان با بیان اینکه مسافران خارجی بویژه اتباع آذری استان اردبیل را به مقاصد درمانی، خرید و گردشگری انتخاب می کنند، ادامه داد: به همین منظور ساماندهی وضعیت تردد مسافران لازم و ضروری است.



وی با اشاره بر ضرورت توسعه این گمرک عنوان کرد: وجود گمرک بیله سوار می تواند موجب رونق منطقه و حتی استان شده و درآمد زایی گردشگری استان را متحول کند.

