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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۱

علی اکبری:

طرح توسعه پایانه بیله سوار دهه فجر امسال افتتاح می شود

طرح توسعه پایانه بیله سوار دهه فجر امسال افتتاح می شود

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان اردبیل از افتتاح فاز اول طرح توسعه محوطه پایانه مرزی بیله سوار طی دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین علی اکبری ظهر چهارشنبه در جلسه بررسی مشکلات گمرک بیله سوار تصریح کرد: طرح بهسازی محوطه پایانه در مساحت چهار هکتار و با اعتبار 23 میلیارد ریال و پیشرفت 98 درصدی تا دهه فجر آماده می شود.

وی عملیات اجرایی ساختمان سالن مسافری به مساحت دو هزار و 400 مترمربع زیربنا و سردربهای ورودی و خروجی آن را متذکر شد و گفت: این پروژه ها نیز با پیشرفت بیش از 70 درصدی و اعتبار 50 میلیارد ریالی که تاکنون 30 میلیارد ریال آن هزینه شده در سال آینده تکمیل و افتتاح خواهد شد.

به تاکید علی اکبری بهره برداری از این طرحها گسترش تجارت، رونق اقتصادی و تسریع و تسهیل امورات حمل و نقل را در پی خواهد داشت که این مهم نقش اساسی در محرومیت زدایی و اشتغالزایی منطقه دارد.

وی افزود: با توجه به نزدیکی به ایام پایانی سال و ورود مسافران از این پایانه ضروری است وضعیت ساماندهی مسافران به مناسب ترین شکل ممکن اجرا شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان با بیان اینکه مسافران خارجی بویژه اتباع آذری استان اردبیل را به مقاصد درمانی، خرید و گردشگری انتخاب می کنند، ادامه داد: به همین منظور ساماندهی وضعیت تردد مسافران لازم و ضروری است.

وی با اشاره بر ضرورت توسعه این گمرک عنوان کرد: وجود گمرک بیله سوار می تواند موجب رونق منطقه و حتی استان شده و درآمد زایی گردشگری استان را متحول کند.
 
کد مطلب 1787615

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