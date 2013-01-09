  1. هنر
  2. تئاتر
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۱۶

یاراحمدی، فروزند، صدیقی/

داوران جشنواره نمایشنامه‌خوانی پارین معرفی شدند

داوران جشنواره نمایشنامه‌خوانی پارین معرفی شدند

محمدامیر یاراحمدی، افروز فروزند و بهزاد صدیقی به نمایندگی از انجمن نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر، آثار نخستین جشنواره نمایشنامه‌خوانی پارین را داوری خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر این جشنواره روزبه حسینی است که به صورت مسابقه ای و با موضوع آزاد با هدف حمایت از استعدادهای جوانان تئاتری و تولید ادبیات نمایشی تازه ایرانی از28 بهمن تا 4 اسفندماه 91 در تماشاخانه پارین برگزار می‌شود.

علاقمندان،هنرجویان، دانشجویان و هنرمندان می توانند با ارائه آثار نمایشی جدید خود که تاکنون چاپ نشده و به صحنه نرفته است در این رقابت شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن آثارشان ازسوی هیأت داوران و قرار گرفتن در لیست 14 نمایشنامه برگزیده امکان اجرای نمایشنامه‌خوانی را در روزهای جشنواره در کافه گالری این تماشاخانه پیدا خواهند کرد و سه نمایشنامه برتر هم از سوی نشر افراز در یک جلد کتاب چاپ خواهد شد.

علاوه برکانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر، کافه گالری، انتشارات افراز در برگزاری این جشنواره که کاملا مستقل و بدون حمایت هیچ نهاد دولتی برگزارمی شود مشارکت دارند. ایرانی بودن نویسنده، چاپ و اجرا نشدن نمایشنامه‌های ارسالی تاکنون شرایط اصلی حضور در این جشنواره است.

آخرین فرصت ارسال متون تا پایان وقت اداری 25 دی ماه است و آثار پذیرفته شده حداکثر تا پنجم بهمن ماه 91، اعلام می‌شوند. سه اثر برگزیده جشنواره نیز در 5 اسفند ماه 91 معرفی می‌شود.

تماشاخانه خصوصی"پارین" که در موزه زمان واقع شده چند ماهی است به سرپرستی بهزاد مرتضوی یکی از هنرمندان تئاتر راه‌اندازی و اداره می‌شود و پیش از این نیز میزبان یک فستیوال دیگر با نام جشنواره مونولوگ بود که مورد استقبال جوانان تئاتری قرار گرفت.
 

کد مطلب 1787618

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها