به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر این جشنواره روزبه حسینی است که به صورت مسابقه ای و با موضوع آزاد با هدف حمایت از استعدادهای جوانان تئاتری و تولید ادبیات نمایشی تازه ایرانی از28 بهمن تا 4 اسفندماه 91 در تماشاخانه پارین برگزار می‌شود.

علاقمندان،هنرجویان، دانشجویان و هنرمندان می توانند با ارائه آثار نمایشی جدید خود که تاکنون چاپ نشده و به صحنه نرفته است در این رقابت شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن آثارشان ازسوی هیأت داوران و قرار گرفتن در لیست 14 نمایشنامه برگزیده امکان اجرای نمایشنامه‌خوانی را در روزهای جشنواره در کافه گالری این تماشاخانه پیدا خواهند کرد و سه نمایشنامه برتر هم از سوی نشر افراز در یک جلد کتاب چاپ خواهد شد.

علاوه برکانون نمایشنامه‌نویسان خانه تئاتر، کافه گالری، انتشارات افراز در برگزاری این جشنواره که کاملا مستقل و بدون حمایت هیچ نهاد دولتی برگزارمی شود مشارکت دارند. ایرانی بودن نویسنده، چاپ و اجرا نشدن نمایشنامه‌های ارسالی تاکنون شرایط اصلی حضور در این جشنواره است.

آخرین فرصت ارسال متون تا پایان وقت اداری 25 دی ماه است و آثار پذیرفته شده حداکثر تا پنجم بهمن ماه 91، اعلام می‌شوند. سه اثر برگزیده جشنواره نیز در 5 اسفند ماه 91 معرفی می‌شود.

تماشاخانه خصوصی"پارین" که در موزه زمان واقع شده چند ماهی است به سرپرستی بهزاد مرتضوی یکی از هنرمندان تئاتر راه‌اندازی و اداره می‌شود و پیش از این نیز میزبان یک فستیوال دیگر با نام جشنواره مونولوگ بود که مورد استقبال جوانان تئاتری قرار گرفت.

