به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در لرستان با بیان اینکه عمده مشکل واحدهای تولیدی استان مربوط به سیاست گذاریهای کلان است، عنوان کرد: این سیاست ها روز به روز بر مشکلات واحدهای تولیدی اضافه می کنند.

وی سیاست های کلان، حرفهای بی حساب برخی مسئولان کشوری و بخشنامه های خلق الساعه برخی وزارتخانه ها را از عوامل مشکل ساز در حوزه تولید برشمرد و بیان داشت: این عوامل فعالیت واحدهای تولیدی را دچار مشکل می کند.

دادگستری در حل مسائل حوزه تولید تاکنون پیشقدم بوده است

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان این دادگستری در حل مسائل حوزه تولید در داخل استان تاکنون پیشقدم بوده است، تصریح کرد: بارها در تعامل با دستگاههای مختلف اعم از بانکها، امور مالیاتی، تامین اجتماعی و ... تا حدی که در توان دادگستری بوده ورود پیدا کرده و مشکلات را رفع کرده ایم.

بدری با بیان اینکه در شرایط کنونی اداره کردن یک واحد تولیدی جهاد است، تصریح کرد: با وجود همه مشکلات اعم از تحریم، فشار اقتصادی، سوء مدیریت های داخلی و ... تولیدکنندگان کاری جهادی را انجام می دهند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در این شرایط ریسک بالایی می طلبد، تصریح کرد: سالهاست دولت در زمینه حمایت از تولید داخلی شعار می دهد و در این زمینه تلاشهایی نیز صورت گرفته است ولی گاهی اوقات یک سیاست نادرست همه رشته ها را پنبه می کند.

تحریم برای واحدهای تولیدی داخلی یک فرصت محسوب می شود

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه چالش خاصی در استان برای سرمایه گذاری به لحاظ امنیتی وجود ندارد، بیان داشت: با توجه به شرایط تحریم جریان قاچاق در کشور نیز برعکس شده است به طوریکه اگر قبلا با قاچاق کالا از خارج به داخل تولید آسیب می دید ولی اکنون این جریان بالعکس شده است.

بدری با بیان اینکه به اعتقاد من تحریم برای واحدهای تولیدی داخلی یک فرصت محسوب می شود، افزود: در حال حاضر بازار در اختیار تولید کنندگان داخلی قرار دارد و این یک فرصت است.

وی با بیان اینکه همه چیز اعم از زیرساخت ها، انرژی و نیروی انسانی لازم برای بهره برداری از این فرصت فراهم است، افزود: با این شرایط کار برای حمایت دولت از تولید داخلی نیز آسان شده است.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه برای حمایت از تولید داخلی و سرمایه گذاری در استان پیگیریهای جدی را داشته ایم، عنوان کرد: در این راستا جلساتی با بانکهای استان و برخی دستگاهها از جمله امور مالیاتی نیز برگزار شده است.

ایجاد کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در دورود و بروجرد

بدری با تاکید بر ضرورت پیگیری مصوبات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در لرستان تصریح کرد: در زمینه وصول مطالبات بانکها دست دادگستری بسته است و نمی تواند خلاف قانون عمل کند ولی تلاش خواهیم کرد که در اجرای احکام نهایت همکاری را با واحدهای تولیدی داشته باشیم.

وی با بیان اینکه اگر حکم محکومیتی علیه واحد تولیدی صادر می شود کسی حق ندارد فعالیت واحد را متوقف کند، بیان داشت: در زمینه حضور قضات در کمیسیونهای مالیاتی نیز پیگیریهای لازم صورت می گیرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین از ایجاد کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در دو شهرستان دورود و بروجرد خبر داد و بیان داشت: همچنین با توجه به تقاضای فعالان اقتصادی در این دو شهرستان شعب ویژه برای بررسی پرونده های واحدهای تولیدی در نظر گرفته می شود.

دولت مکلف است که از کالاهای داخلی استفاده کند

بدری در مورد مطالبات شرکتهای پیمانکاری از دستگاههای دولتی نیز گفت: چالشی که در این زمینه وجود دارد این است که دولت در چندماه آخر فعالیت خود تمام بودجه های عمرانی را به پروژه های مهرماندگار اختصاص داده است و تا یک حکم علیه دستگاه اجرایی صادر می شود اذعان می کنند که با برداشت مبلغ از حساب آنها پروژه ها متوقف می شود.

وی ادامه داد: با این وجود اگر پیمانکاران قرارداد معینی دارند که پروژه تمام شده ولی هنوز مطالبات پرداخت نشده است پیگیری کنند، ما هم همکاری خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین در مورد خرید کالاهای داخلی توسط دستگاههای اجرایی استان نیز گفت: این انتقاد، انتقاد درستی است و قبلا هم تاکید کرده ایم که با توجه به وجود قوانین مختلف در این زمینه دولت مکلف است که از کالاهای داخلی استفاده کند.

بدری ادامه داد: در مورد خریداری محصولات واحدهای تولیدی استانی نیز باید این کار صورت گیرد و این موضوع از طریق کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری پیگیری خواهد شد.