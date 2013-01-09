رئیس دانشگاه آزاد رودهن عضو شورای مرکزی انتشارات دانشگاه آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به موجب حکم فرهاد دانشجو رئیس دانشگاه آزاد اسلامی، علیرضا ایرانبخش به مدت دو سال به عنوان عضو شورای مرکزی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی منصوب شد.

دانشجو در قسمتی از این حکم آورده است:

"امید است با اتکا به نیروی قادر ایزد متعال و استفاده از تخصص و تجربه خود در انجام وظایف محوله در راستای اهداف دانشگاه آزاد اسلامی موفق باشید".

ایرانبخش با درجه استادی، تا کنون 41 مقالهISI وlsc در مجلات معتبر علمی داخل و خارج کشور منتشر کرده و دارای 11 عنوان کتاب تألیفی دانشگاهی است.

همچنین عضویت در جامعه علمی داخل و خارج از کشور از دیگر افتخارات رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است.

محفل انس با قرآن دانشگاهیان در رودهن برگزار شد

محفل انس با قرآن دانشگاهیان هم‏زمان با ایام رحلت حضرت محمد(ص) در رودهن برگزار شد.

همزمان با ایام اربعین سرور و سالار شهیدان، حضرت امام حسین(ع) و رحلت حضرت محمد(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، معاونت فرهنگی واحد رودهن محفل انس با قرآن با حضور قاریان بین ‏المللی برگزار کرد.

در این محفل نورانی که با حضور علیرضا ایرانبخش رئیس دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و مسئول نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه هنر و رئیس کمیسیون چشم ‏انداز و امور نخبگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت همراه برگزار شد، استاد حسن رضائیان، قاری ممتاز بین‏ المللی، استاد سعید پرویزی قاری ممتاز ملی و قاری خردسال امیرحسین بابایی به قرائت آیات نورانی قرآن پرداختند.

در خلال این مراسم، به تعدادی از کارکنان و خانواده‏ های آنها که در مسابقات کتاب ‏خوانی نماز شرکت کرده بودند و افرادی که در مسابقات بهار قرآن معاونت فرهنگی حضور داشتند، جوایزی به رسم یادبود اهدا شد.