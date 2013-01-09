بهره برداری از تصفیه خانه آب شرب بیرجند تا پایان سال جاری

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی گفت: استان خراسان جنوبی با توجه به متوسط بارندگی 130 میلی متر در سال، جزء کم آب ترین استان های کشور است.

غلامرضا غلامرضایی به مقایسه میزان پتانسیل منابع آب تجدید شونده در سطح استان و کشور پرداخت و ادامه داد: این میزان در استان خراسان جنوبی تنها 10 درصد است؛ در حالی که در کشور 33 درصد است.

وی همچنین سهم آب های سطحی استان از منابع آب های تجدید شونده 35 درصد و در سطح کشور 55 درصد عنوان کرد.

وی تصریح کرد: از میان 33 دشت استان، 14 دشت آزاد و 19 دشت ممنوعه و ممنوعه بحرانی است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی در ادامه به سه سد بزرگ استان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته سد اسدیه (دهانه رزه) با حضور وزیر نیرو به بهره برداری رسید و امسال نیز عملیات اجرایی سد فرخی قاین و شبکه پایین دست آن به پایان رسیده و آماده بهره برداری است.

وی افزود: امیدواریم در سال آینده سد سیاهوی سربیشه نیز به بهره برداری برسد.

غلامرضایی با اشاره به تصفیه خانه شیمیایی آب شرب بیرجند گفت: فاز اول این تصفیه خانه قبل از پایان سال 1391 اجرایی خواهد شد.