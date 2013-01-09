47 واحد صنفی متخلف در گیلانغرب جریمه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر رستمی در جلسه کمیته تنظیم بازار شهرستان گیلانغرب گفت: طی ماه جاری برای 48 واحد صنفی متخلف در گیلانغرب شناسایی و پرونده تعزیراتی تشکیل شده که 47 واحد صنفی و هشت راننده تاکسی به پرداخت 12 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده اند ضمن اینکه یکی از کارخانجات صنعتی شهرستان به مدت دو هفته پلمپ شده است.

وی گرانفروشی، عدم درج قیمت، کم فروشی، عدم رعایت موازین بهداشتی و اضافه دریافتی نرخ جابجایی مسافر را مهمترین تخلفات واحدهای صنفی متخلف و رانندگان تاکسی ذکر کرد و افزود: دو اکیپ سیار بمنظور نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی و کارخانجات وکارگاه های تولیدی سطح شهرستان از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت و مجمع امور صنفی تشکیل شده و با متخلفین اقتصادی به شدت برخورد خواهد شد.

توزیع بیش از 60 تن برنج وارداتی به نرخ مصوب در یک ماه گذشته از جمله مواردی بود که در این نشست مطرح شد ضمن اینکه اعلام شد، روند توزیع برنج در سطح شهرستان همچنان ادامه خواهد یافت.

80 درصد مزار شهدای گیلانغرب ساماندهی می شود

فرماندار گیلانغرب در جلسه شورای مشورتی ایثارگران این شهرستان به لزوم تحقق در برنامه ها و فعالیت های مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت رسانی به خانواده های شهدا وایثارگران این شهرستان پرداخت.

اردشیر رستمی از سامان دهی 80 درصد قبور مطهر شهدای این شهرستان خبرداد و گفت: کار سامان دهی 80 درصد از قبور 750 شهید والامقام این شهرستان با هزینه یک میلیارد و 200 میلیون ریال به پایان رسیده است.

وی افزود: درصورت تخصیص اعتبار لازم مابقی قبور شهدا نیز سامان دهی خواهند شد.

وی همچنین از واگذاری اسناد 9 واحد مسکونی شهرک حضرت امام به صورت بلاعوض به والدین شهدا و جانبازان بالای 25 درصد این شهرستان خبرداد و گفت: طرح سپاس به منظور دیدار ودلجویی از خانواده های معظم شاهد و شهدا در این شهرستان بصورت سازمان دهی شده اجرایی می شود.

حسن پور رئیس اداره بنیاد شهید وجانبازان شهرستان گیلانغرب نیزاز برگزاری جشن ازدواج 75 نفر از فرزندان شاهد و همچنین اجرای دوره های آموزشی خانواده ویژه همسران و فرزندان شاهد وجانبازان این شهرستان با استفاده از اساتید مجرب دانشگاهها تا پایان امسال خبرداد.

در این جلسه در راستای تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی شیوه های تحقق در برنامه ها و فعالیت های مربوط به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت رسانی به خانواده های شهدا وایثارگران، نحوه و میزان استفاده از منابع، امکانات و ظرفیت ها و مشارکت ایثارگران در تحقق آن بمنظور پیش بینی و اتخاذ راهکارهای مناسب مقابله با چالش ها، موانع وآسیب ها تصمیماتی اتخاذ شد.