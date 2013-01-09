امکان پرداخت وجه، تحت هیچ عنوانی خارج از مسیر نیت واقف وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالله واحدی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در محل اداره کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان ضمن اشاره به آغاز هفته وقف از 27 ماه صفر تا چهارم ربیع الاول مصادف با 21 تا 27 دی ماه سالجاری، گفت: ترویج وقف با رویکرد جدید، نهادینه کردن وقف در جامعه، نشان دادن ثمرات وقف، عمل به نیات واقفین گذشته و ملموس کردن وقف برای مردم، از مهمترین اهداف برنامه های این هفته است.

برپایی ایستگاه های "همه واقف باشیم" در استان سمنان



وی راه اندازی ایستگاه هایی با عنوان "همه واقف باشیم" در جوار بقاع متبرکه و در میادین های اصلی شهرهای استان سمنان را از مهمترین برنامه هفته وقف در استان سمنان برشمرد و خاطرنشان کرد: معرفی بقاع متبرکه، ارائه عملکرد اداره اوقاف و امورخیریه این استان، ارائه آماری از درآمد و هزینه کرد، معرفی بقاع متبرکه و ... در این ایستگاه ها به صورت بروشور برای عموم توزیع می شود.

واحدی تصریح کرد: این ایستگاهها برای نخستین بار در استان سمنان راه اندازی شده است.

افتتاح فراکسیون وقف در مجلس محلی سمنان



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان همچنین از برگزاری همایش یاوران وقف، برگزاری همایش وقف و رسانه آغاز طرح جامع بقاع متبرکه، افتتاح فراکسیون وقف در مجلس محلی در سمنان خبر داد و تصریح کرد: استقرار پزشک خانواده در 10 بقعه متبرکه، دیدار با خانواده شهدا، دیدار با استاندار، فرمانداران، ائمه جمعه، افتتاح دفتر رسیدگی به امور موقوفات در دیباج، افتتاح مراکز دفتر قرآنی در برخی از بقاع متبرکه و بهره برداری از سامانه جامع اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه در 9 بقاع متبرکه استان سمنان نیز از دیگر برنامه های این هفته است.

وی به روز شمار هفته وقف اشاره و تصریح کرد: روز اول هفته وقف به نام "ترویج فرهنگ قرآن و معارف معصومین (ع)"، روز دوم "احیای سنت نبوی و سیره علوی"، روز سوم "ولایت، تداوم بیداری اسلامی"، روزهای چهارم و پنجم به ترتیب با عنوان های "وقف، اقتصاد، افزایش بهره وری موقوفات" و "وقف، عدالت، نیازهای اجتماعی" نامگذاری شده است.

واحدی اضافه کرد: روز ششم هفته وقف نیز، "وقف و قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه" و روز هفتم نیز "وقف، بانوان، توسعه احسان ماندگار" در نظر گرفته شده است.

ایجاد بسترهای لازم جهت استفاده از اینترنت در بقاع متبرکه استان سمنان

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: تلاش کردیم از طریق شبکه خصوصی و امن اینترانت با کلیه ادارات و دفاتر تابعه خود در سطح استان ارتباط برقرار نموده و پس از آن با راه اندازی نرم افزار های تحت شبکه نظیر اتوماسیون اداری و مدیریت نیروی انسانی و سامانه جامع بانک اطلاعات و مدیریت موقوفات و اماکن متبرکه اوقاف و امور خیریه بر روی این بستر پایدار در انجام امور محوله تسریع کنیم.

وی همچنین افزود: به منظور گسترش فناوری در سطح بقاع متبرکه و ایجاد محیطی فرهنگی و برخوردار از تکنولوژی نوین جهت جذب نوجوانان و جوانان و رسیدگی دقیق به امور بقاع و امامزادگان از ابتدای سال جاری اقدام به تجهیز و برقراری ارتباط شبکه ای در این اماکن متبرکه کردیم تا با بهره گیری از این بستر علاوه بر راه اندازی اتوماسیون اداری و سامانه اوقاف نسبت به بهره برداری از کتابخانه دیجیتال و بازدید مجازی و ... اقدام گردد که به حول قوه الهی تا به امروز نسبت به برقراری ارتباط دیتای هفت امامزاده شاخص استان اقدام گردیده و تعدادی نیز در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

واحدی گفت: اداره کل اوقاف وامور خریه استان سمنان جزء معدود دستگاههای استان است که 90 درصد امور جاری خود را جهت تسریع امور محوله مکانیزه کرده است.

لزوم توجه بیشتر رسانه ها به تبلیغ و ترویج سنت حسنه وقف



مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان با اشاره به تبلیغات منفی رژیم طاغوت بر علیه موقوفات، افزود: این امر باعث شد تا مردم دید منفی نسبت به موقوفات پیدا کردند و از موقوفات فاصله بگیرند و رژیم طاغوت به راحتی بتواند از موقوفات سوء استفاده کند.

وی با اشاره به این نکته که باگذشت بیش از 30 سال از عمر انقلاب اسلامی هنوز بخشی از دیدگاه منفی مردم نسبت به موقوفات باقیمانده است افزود: حرکات تبلیغی نسبتاً خوبی طی سالهای اخیر در سطح استان و کشور آغاز شده و می طلبد رسانه ها در این خصوص به کمک وقف آمده و به تبلیغ و ترویج این سنت حسنه بپردازند.

واحدی با بیان اینکه امروزه رسانه های جدید مانند رسانه ملی و یا صدا و سیما، خبرگزاری ها و مطبوعات نقش اطلاع رسانی را در جامعه به عهده گرفته اند افزود: البته نقش رسانه های سنتی که در زمان های دور ایفای نقش می کردند هنوز پابرجاست.

نقش موثر روحانیان در امر ترویج سنت حسنه وقف



مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان سمنان افزود: در گذشته که علوم ارتباطات در این حد پیشرفت نکرده بود اطلاع رسانی و تنویر افکار عمومی بیشتر توسط روحانیان از طریق خطابه در منابر صورت می گرفت که امروزه نیز این نقش موثر ادامه دارد.

وی با اشاره به لزوم بیان لطائف و آثار و برکات وقف در منابر توسط روحانیان گفت: متاسفانه بخشی از مردم در اثر تبلیغات سوئی که در گذشته از وقف شنیده اند با آثار و برکات وقف آشنا نیستند و لازم است روحانیان در منابر خود نسبت به بیان این نکات اهتمام ورزند تا علاوه بر رفع دید منفی به وقف روی آورده و از آثار و برکات آن بهره مند شوند.

واحدی ضمن تاکید بر اینکه اگر سنت حسنه وقف در جامعه به معنای حقیقی نهادینه شود تمام مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه مرتفع خواهد شد تصریح کرد: جهت نیل به این مهم باید تمام مردم خود را در قبال این سنت حسنه مسئول بدانند و نسبت به احقاق حقوق آن اقدام کنند.



ثبت نام دو هزار و 170 نفر جهت شرکت در طرح حفظ قرآن در استان سمنان

مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان سمنان افزود: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم و تعهد سازمان اوقاف در خصوص تربیت یک میلیون حافظ طی پنج سال آینده، این اداره کل عزم خود را جزم کرده تا علاوه بر ادای دین خود نسبت به قرآن، طرح تربیت حافظان و قاریان در استان را به نحو احسن برگزار کند.

وی اظهار داشت: قرآن کتاب راهنمای مسلمین در کلیه مراحل زندگی است و همه ما باید سعی کنیم علاوه بر تلاوت و حفظ آیات آن به فرامین الهی جامه عمل بپوشانیم و آن را به عنوان راهنما در زندگی عملی خود قرار دهیم.

واحدی با اشاره به پیشینه بسیار خوب مذهبی استان سمنان گفت: مردم این استان همواره در اجرای مسائل مذهبی و دینی حائز رتبه خوبی بوده اند و با استقبال گسترده از این طرح و ثبت نام در آن ثابت کردند همچنان در این مسیر پیش قدم هستند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان افزود: سهم این استان در این طرح، تربیت دو هزار و 80 حافظ در سال 91 بوده که در مرحله اول دو هزار و 170 نفر از علاقه مندان ثبت نام کرده اند.

وی عنوان داشت : این اداره کل عزم خود را جزم کرده تا همزمان با اجرای این طرح با استفاده از اساتید مجرب قاریان و حافظان استان را جهت حضور در عرصه های بین المللی تربیت کند.

فعالیت بیش از 130 بقعه متبرکه در استان سمنان

واحدی با بیان این که بیش ازهشت هزار بقعه متبرکه در کشور وجود دارد، افزود: سهم استان سمنان از این تعداد، 134 بقعه متبرکه است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در خصوص سامانه جامع اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه اظهار داشت: این سامانه به منظور درج اطلاعات بقاع متبرکه، درآمدها، و محل هزینه درآمدها طراحی شده و با وجود آن سوء استفاده های احتمالی به حداقل خوهد رسید.

وی در خصوص وجود برخی مشکلات مالی در حفظ و نگهداری از موقوفات، از اختصاص قریب به 30 درصد درآمدهای موقوفات به هزینه های توسعه و سرمایه گذاری موقوفات خبر داد.

امکان پرداخت وجه، تحت هیچ عنوانی خارج از مسیر نیت واقف وجود ندارد



واحدی علت خرده گیری برخی از نهادها و اشخاص، از عدم مساعدت از محل درآمد موقوفات تحت عناوین مختلف را، آشنا نبودن با مسائل شرعی وقف دانست و گفت: درآمدهای موقوفات، به لحاظ شرعی و قانونی تنها قابلیت مصرف در محل نیت واقف را دارد و از این جهت امکان پرداخت وجه، تحت هیچ عنوانی خارج از مسیر نیت واقف وجود ندارد.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان سمنان در خاتمه با اشاره به برخی اقدامات ضد فرهنگی در پیش از انقلاب به منظور تخریب جایگاه وقف در میان مردم، بر لزوم تغییر نگاه هایی که موجب رویگردانی از وقف شده است تاکید کرد.