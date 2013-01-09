  1. حوزه و دانشگاه
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۴۰

حمایت وزارت علوم از 17 پروژه خیرین در دانشگاه‌های کشور

حمایت وزارت علوم از 17 پروژه خیرین در دانشگاه‌های کشور

دبیر کمیته خیّرین وزارت علوم گفت: در سال گذشته کمیته خیرین وزارت علوم 17 پروژه خیرین را در سطح دانشگاه‌های کشور مورد حمایت قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست انجمن خیرین دانشگاه سازدردانشگاه تفرش برگزار شد و دکتر ساداتی نژاد در این زمینه گفت: کمیته خیرین وزارت علوم در سال 1390به منظور برنامه ریزی و بستر سازی مستمر برای حضور و مشارکت حداکثری خیّرین در آموزش عالی ایجاد شد. 

وی افزود: این کمیته به دنبال فراهم نمودن بسترهای لازم حمایت از خیرین به منظور رشد و توسعه مراکز علمی و دانشگاهی و ایجاد کمیته خیرین در سطح تمامی دانشگاه‌های کشور است.
 
دبیر کمیته خیّرین وزارت علوم تصریح کرد: در سال گذشته کمیته خیرین وزارت علوم 17 پروژه خیرین را در سطح دانشگاه‌های کشور مورد حمایت قرار داده است که دانشگاه تفرش یکی از این دانشگاه‌ها است.
کد مطلب 1787636

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