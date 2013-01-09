به گزارش خبرگزاری مهر، دومین نشست انجمن خیرین دانشگاه سازدردانشگاه تفرش برگزار شد و دکتر ساداتی نژاد در این زمینه گفت: کمیته خیرین وزارت علوم در سال 1390به منظور برنامه ریزی و بستر سازی مستمر برای حضور و مشارکت حداکثری خیّرین در آموزش عالی ایجاد شد.

وی افزود: این کمیته به دنبال فراهم نمودن بسترهای لازم حمایت از خیرین به منظور رشد و توسعه مراکز علمی و دانشگاهی و ایجاد کمیته خیرین در سطح تمامی دانشگاه‌های کشور است.

دبیر کمیته خیّرین وزارت علوم تصریح کرد: در سال گذشته کمیته خیرین وزارت علوم 17 پروژه خیرین را در سطح دانشگاه‌های کشور مورد حمایت قرار داده است که دانشگاه تفرش یکی از این دانشگاه‌ها است.