حل مشکلات دانشجویان پیام نور در گرو مشارکت خیران/ تشکیل کلاس ها در دبیرستان

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه پیام نور، در روند توسعه همه جانبه آموزش عالی در سطح کشور به ویژه افزایش کمی دانشگاهها در طول سالهای اخیر اقدامات قابل تحسینی داشته است.
در این راستا دانشگاه پیام نور واحد سرولایت نیز بهعنوان یکی از واحدهای اقماری نیشابور از سال 1386 آغاز به کار کرده است؛ این دانشگاه ابتدا با حمایتهای هیئت امنا فعالیت خود را آغاز و با همکاری بسیاری از استادان بومی راهاندازی شد.
از نخستین روزهای آغاز فعالیت این دانشگاه، بسیاری از کمبودها، مشکلات و کاستیها مشهود بود که به مرور زمان کمتر شد؛ با این وجود با گذشت شش سال از راهاندازی دانشگاه هنوز هم برخی کمبودها در شهر چکنه مرکز بخش سرولایت دانشجویان و اساتید را آزار میدهد.
تشکیل کلاس های پیام نور در دبیرستان
یکی از دانشجویان ترم سوم رشته روانشناسی درباره مشکلات دانشگاه پیام نور بخش سرولایت میگوید: ساختمان دانشگاه هنوز تکمیل نشده و محل برگزاری کلاسها در دبیرستان شهید مطهری پیشبینی شده است و برای حضور در کلاسها باید از خیابان شهید مطهری که وضعیت مناسبی ندارد، عبور کنیم.
سهیلا حبیبی افزود: خاکی بودن این بلوار پس از بارندگیها امکان رفت و آمد را برای دانشجویان مشکل میکند و با توجه به اینکه تمامی کلاسها در طول سه روز در هفته برگزار میشود و ناگزیر بیشتر کلاسها در ساعات بعد از ظهر تشکیل میشود.
وی ادامه داد: روزانه نزدیک به هزار و 500 نفر از دانشآموزان و دانشجویان از این بلوار عبور میکنند و همه مراکز آموزشی شهر چکنه در آن مستقر است و انتظار میرود که وضعیت روشنایی و آسفالت این مسیر توسط مسئولان مورد بررسی و برطرف شود تا نبود روشنایی در این بلوار سبب ترس و وحشت دانشجویان دختر نشود.
یکی دیگر از دانشجویان رشته راهنمایی و مشاوره خواستار توجه بیشتر به خوابگاههای دخترانه شد و گفت: هر چند که دانشگاه پیام نور موظف به تامین خوابگاه دانشجویان نیست اما به لحاظ دارابودن شرایط خاصی همچون دور بودن از مراکز شهرستانها و نبود وسایل نقلیه در ساعات پایانی روز برای رفتن به شهرستانهای دیگر، خوابگاههای تجهیز شده به ویژه برای دانشجویان خانم ضرروی به نظر میرسد.
عاطفه کاهانی با اشاره به اینکه امکان اجاره خانه برای بیشتر خانمها وجود ندارد، بیان کرد: هر چند سه خوابگاه در نقاط مختلف شهر چکنه وجود دارد اما امکان استفاده همه دانشجویان وجود ندارد، زیرا خوابگاهها ظرفیت پذیرش همه دانشجویان متقاضی را ندارد.
جلال ابراهیمی، یکی از دانشجویان رشته روان شناسی نیز با اشاره به تکمیل نشدن ساختمان آموزشی و اداری دانشگاه، عنوان کرد: با گذشت شش سال از راه اندازی دانشگاه هنوز کمبود فضای فرهنگی برای وجود دارد.
فعالیت های دانشجویی به اتاق 12 متری ختم می شود
دانشجوی رشته حسابداری نیز با انتقاد از وجود برخی کمبودها، گفت: فضایی برای انجام کارهای علمی و فرهنگی در دانشگاه وجود ندارد و تمام فعالیتهای بسیج، گروههای علمی دانشجویی، کارگاهها و آزمایشگاه به یک اتاق 12 متری ختم میشود.
محمدابراهیم آشتاب عنوان کرد: با توجه به اینکه دانشگاه پیام نور به سمت آموزش از راه دور گام بر میدارد باید در محل دانشگاه امکان استفاده از اینترنت برای همه دانشجویان وجود داشته باشد .
رئیس دانشگاه پیام نور بخش سرولایت نیز در رابطه با مشکلات دانشگاه پیام نور نظری مانند دانشجویانش داشت و اظهار کرد: شش سال از آغاز فعالیت این دانشگاه میگذرد و بیش از 700 نفر دانشجو در رشتههای حقوق، حسابداری، روانشناسی، مشاوره، الهیات، مدیریت آبادانی و مهندسی علوم کشاورزی در حال تحصیل در این دانشگاه هستند.
علی معصومی افزود: در طول این شش سال تمام توان مسئولان دانشگاه سعی در بهبود وضعیت در بعد کمی و کیفی و تا حد امکان رفع بسیاری از کاستیها در زمینههای مختلف بوده است.
حل مشکل خوابگاه در گرو مشارکت بخش خصوصی
وی گفت: در حال حاضر بیش از 75 درصد پروژه ساختمان اداری و آموزشی این واحد با اعتبار بیش از پنج میلیارد ریال به اتمام رسیده است و امیدواریم در سال تحصیلی آینده بتوانیم به ساختمان جدید نقل مکان کنیم.
رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به موفقیتهای علمی، آموزشی و پژوهشی و ورزشی توسط دانشجویان، افزود: سه نفر از دانشجویان این دانشگاه موفق به کسب رتبه ممتاز کشوری در رشتههای مختلف شدهاند و ثبت اختراع توسط یکی از دانشجویان این دانشگاه نیز صورت گرفته است و در رشته های ورزشی نیز دانشجویان موفقی در سطح کشوری و بینالمللی داریم.
معصومی با اشاره به همکاری تمامی ادارات سرولایت در حل مشکلات تنها واحد دانشگاهی این بخش، اضافه کرد: ما با برگزاری همایشهای علمی یا اجتماعی و اردوهای علمی، فرهنگی و تفریحی سعی در حل مشکلات دانشگاه داریم.
وی اظهار امیدواری کرد مشکل خوابگاه با مشارکت بخش خصوصی یا عنایت خیران نیکاندیش حل شود.
گزارش: حامد صادقی
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