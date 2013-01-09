رویکرد سازمان منطقه آزاد کمک به رشد اقتصادی و فرهنگی مناطق محروم است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهباز یزدانی در جلسه با مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیت های چابهار در زمینه های گوناگون، اظهار داشت: این منطقه دارای ظرفیت های فرهنگی و اقتصادی بالایی است که با تشویق مردم با ریشه و فرهنگ آن می توان این ظرفیت ها را در راستای توانمندسازی زندگی این عزیزان توسعه داد.

وی گفت: نگاه ما به چابهار فرهنگی است و آینده ای خوب و درخشانی برای این منطقه در حال رقم خوردن است.

وی افزود: کار فرهنگی را زیربنای اقتصادی سازمان می دانیم و از نوروز سال گذشته کارهای زیرساختی فرهنگی خود را شروع کرده ایم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار بیان داشت: ایجاد اشتغال باعث رونق و رفت و آمد مردم نقاط مختلف کشور و استان به چابهار می‌ شود و تحقق این موضوع ایجاد امنیت را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: مردم نیازمند به خدمت هستند ما بدنبال رویکرد اساسی و زیربنایی در فرهنگ جامعه بومی و همچنین تقویت اقتصاد برای این بدنه ارزشمند هستیم و در این زمینه هم اشتغالزایی را در نظر داریم و هم بدنبال هویت سازی و رونق اقتصادی مردم هستیم.

وی افزود: یکی از دغدغه های ما نحوه کمک گیری از سایر نهادها و تعامل در این زمینه است که امیدواریم این دغدغه با نزدیکی و همکاری متقابل از بالقوه به بالفعل تبدیل شود.

وی با اشاره به برنامه های فرهنگی و اجتماعی سازمان اظهار داشت: کمک به نهادهای حمایتی و مناطق همجوار توسط سازمان منطقه آزاد چابهار از جمله برنامه فرهنگی و اجتماعی این سازمان است.

وی گفت: هدف ما ارتقای سطح رفاه مردم، کمک به رشد اقتصادی و فرهنگی و حمایت از سرمایه گذاران بومی است.

وی افزود: بندر چابهار از لحاظ سوق الجیشی می تواند نماد اقتصادی کشور باشد و اگر این اتفاق روی دهد ما حداکثر تلاش خود را انجام خواهیم داد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) سیستان و بلوچستان نیز در این دیدار ضمن قدردانی از کمک های صورت گرفته توسط سازمان منطقه آزاد چابهار بیان داشت: با تلاش ‌های صورت گرفته و برنامه ریزی جامع خانواده امداد در استان توانسته ایم شغل ایجاد کنیم.

محسن مسعودیان راد توانمند سازی مددجویان را یکی از برنامه‌های مهم و کاربردی بیان کرد و گفت: امداد به دنبال آن است که اشتغال در شهرهای زیر 20 هزار نفر را پایدار کند تا بتواند الگویی برای دیگر دستگاه ‌های اجرایی در زمینه اشتغالزایی باشد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد که با بهره گیری از مشاوره‌های این سازمان بتوانیم چشم انداز مناسبی در ایجاد مشاغل زودبازده، خرد و خانگی در سیستان و بلوچستان ایجاد کنیم و روز به روز شاهد توانمند سازی مددجویان باشیم.