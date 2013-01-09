کشف بیش از دو کیلوگرم تریاک از شکم یک مسافر هواپیما در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید احمد خدایی در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس فرودگاه بندرعباس حین کنترل مسافرهای هواپیما در بازرسی و کنترل مسافران، به یکی از مسافران مشکوک شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان افزود: ماموران در بازرسی دقیق از مسافر مقدار دو کیلو و 376 گرم تریاک از درون شکم وی کشف کردند.

وی ادامه داد: این مسافر قصد داشت از طریق بلعیدن تریاک آن را به تهران منتقل کند.

سرهنگ خدایی یادآور شد: مواد مخدر مکشوفه به پلیس مبارزه با مواد مخدر استان هرمزگان انتقال و متهم پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.