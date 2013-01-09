پرچمهای مشکی در فضای شمال پایتخت افراشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید نوربخش افزود: در دهه آخر ماه صفر همزمان با سالروز رحلت پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد(ص) و شهادت سبط اکبرش حضرت امام حسن مجتبی(ع) و امام علی ابن موسی الرضا(ع) در 26 محله شمال تهران پارچه و پرچمهای مشکی نصب شد.

وی عنوان داشت:‌ با همکاری شهروندان و نواحی 10 گانه شهرداری منطقه یک، پارچه و پرچمهای مشکی در معابر و میادین اصلی سطح منطقه، پلها، ساختمانها، مراکز و مجتمعهای فرهنگی - آموزشی وابسته به شهرداری منطقه نصب شد.

نوربخش ادامه داد: در این زمینه بیش از دو هزار و 500 متر پارچه مشکی، یکهزار و 400 متر ریسه پارچه ای مشکی، 220 تخته پرچم مشکی و 380 بنر در ابعاد مختلف استفاده شده است و همچنین 11 پایه پرچم بلند منطقه نیز با پارچه های مشکی مزین شد.

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه یک تهران بیان کرد: به منظور ارائه خدمات بهینه در حوزه های بهداشتی و نظافتی به عزاداران حسینی، نیز معابر منتهی به امامزاده ها، تکایا، حسینیه های عزاداری و مساجد، شست و شو و پاکسازی شده است.

بانوان والیبالیست شهرری به لیگ یک استان تهران صعود کردند

بانوان والیبالیست شهرری در مسابقات بانوان دسته دو باشگاه های تهران با کسب عنوان سوم به لیگ دسته یک استان تهران صعود کردند.

این مسابقات با شرکت 17 تیم و در چهار گروه به صورت دوره ای در سالن حجاب زیر نظر هیئت استان تهران برگزار شد که به ترتیب تیمهای "شهید دستگردی"، "اسلامشهر" و "شهرری" اول تا سوم شدند و جواز حضور در لیگ دسته اول در سال آینده را کسب کردند.

در مرحله نیمه نهایی شهرری با شکست مقابل شهید دستگردی به دیدار رده بندی رفت که در این بازی والیبالیستهای شهرری تیم شهریار را شکست دادند و سوم شدند.