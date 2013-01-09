فعالیت موثر کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری لرستان/ قرارگیری بین 5 استان برتر

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری با بیان اینکه این کمیته در طول یکسال گذشته مصوبات مختلفی را داشته است، اظهار داشت: تاکنون شش جلسه کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در لرستان برگزار شده است.

وی با اشاره به فعالیتهای موثر دادگستری لرستان در این زمینه بیان داشت: سه هفته قبل در اتاق بازرگانی ایران در جلسه ای که برگزار شد پنج استان که کمیته های حمایت از سرمایه گذاری آنها اقدامات موثری داشته است مورد تقدیر قرار گرفتند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی خرم آباد با بیان اینکه کمیته حمایت از سرمایه گذاری لرستان نیز یکی از پنج استان برتر بوده است، افزود: خوشبختانه این کمیته در استان فعالیتهای خوبی داشته که امیدواریم استمرار داشته باشد.

سلاح ورزی همچنین با اشاره به فعالیت هفت کمیسیون تخصصی در اتاق بازرگانی خرم آباد گفت: این کمیسیونها با حضور خبرگان و صاحب نظران در حوزه های مختلف صنعت، کشاورزی، خدمات و ...برگزار می شود.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود ظرفیت این کمیسیونها این آمادگی وجود دارد که هر جا نیاز به گزارشهای تحلیلی و کارشناسی باشد ورود پیدا کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی خرم آباد همچنین از ایجاد یک مرکز آموزش و پژوهش در زیرمجموعه اتاق خبر داد و بیان داشت: در قالب این مرکز نیز آمادگی داریم دوره های آموزشی مورد نیاز در حوزه تولید و کسب و کار را برای قضات و کارآموزان برگزار کنیم.

سلاح ورزی همچنین به تهیه تقویم برگزاری جلسات کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری اشاره کرد و بیان داشت: همچنین شعبه مرکز داوری اتاق ایران نیز در اتاق بازرگانی خرم آباد تشکیل شده است و آمادگی داریم تا با بررسی بسیاری از دعاوی این حوزه بخشی از بار شعب دادگاهها را کاهش دهیم.