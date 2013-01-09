جدایی ولایت اهل بیت از دنیا عالم را نابود می کند/سیره زندگی امام حسن(ع) بازگو شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث الدین طه محمدی ظهر چهارشنبه در اختتامیه کنگره ملی علمی، فرهنگی امام حسن مجتبی (ع) که در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نهاوند برگزار شد، اظهار داشت: سخنان ائمه آنقدر الهی و عرشی است که پیاده کردن و عمل به آنها سخت و مشکل است.

آیت الله محمدی با بیان اینکه حقیقت گرانقدر تشیع وابسته به دو عنصر محبت و معرفت است، افزود: اگر دوستداران امام حسن مجتبی (ع) راه روشن او را به ‌درستی نشناسند، نمی‌توانند از آن‌ پیروی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان گفت: هرفرد خصوصا اگر از علما، اندیشمندان، فرهیختگان و روحانیون که خود را محب و دوستدار اهل بیت بداند اما مصائب و سرگذشت زندگی ائمه معصوم (ع) را برای مردم بازگو نکند، دچار ضرر و زیان می شود.

آیت الله غیاث الدین طه محمدی افزود: در میان مراسم مذهبی و اسلامی شیعه، دو موضوع غریب و مظلوم باقی مانده اند که یکی عیدغدیرخم و دیگری سرگذشت زندگی و سیره عملی امام حسن مجتبی (ع) است.

آیت الله محمدی گفت: اگر برنامه ها و کارهای فرهنگی مهم و ارزشمندی که برای روز عاشورا انجام شده برای عید غدیر خم برگزار می شد تا کنون دو ثلث اهل تسنن شیعه شده بودند.

وی اظهار داشت: شناخت ما از اهل بیت و ائمه معصومین ضعیف و اندک است به حدی که حاضریم برای اهل بیت هر چه بخواهیم قربانی کنیم ولی از دستورات و سیره آنها اطاعت نکنیم.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه همدان با انتقاد از نام روستای گوشه سعد وقاص شهرستان نهاوند گفت: در شهری مذهبی و مهم همانند نهاوند که دارای تعدادی زیادی اماکن متبرکه و بقعه مذهبی است نباید نام روستایی از آن به نام سعد وقاص باشد.

وی با بیان اینکه در این ارتباط استان همدان نسبت به سایر استان‌های دیگر به نسبت وسعت و جمعیت دارای ظرفیت ویژه‌ای است، گفت: یکی از راه‌های توسعه استان و شهرستان نهاوند استفاده از فضای معنوی ایجاد شده توسط این فرزندان ائمه است.

غفلت مردم از یاد و سیره اهل بیت کشور را به نابودی سوق میدهد

امام جمعه نهاوند نیز گفت: غفلت و بی اهمیتی مردم از یاد و سیره اهل بیت کشور را به نابودی سوق می دهد.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی اظهار داشت: در 30 سال گذشته دشمنان اسلام و ایران با تمام توان و امکانات به میدان آمدند تا ملت و ایران را نابود کنند ولی عشق و علاقه مردم ایران به اهل بیت (ع) آنها را ناکام گذاشت.

حجت الاسلام مغیثی اظهار داشت: همه ائمه یک نور هستند و هر یک از ائمه در زمان خودشان بنا به مقتضیات سیاسی، اجتماعی جامعه، برنامه ای را برای هدایت جامعه و نشر حقایق دین اسلام بر عهده داشتند.

وی با تاکید بر این که شناخت ما از اهل بیت کم است، گفت: همه ائمه در دوران اختناق زندگی می‌کردند و هیچ کدام در دوران خودشان فرصت نیافتند که خودشان را نشان دهند و آنچه را که به نفع بشر است بیان کنند.

امام جمعه نهاوند با اشاره به جمله امام راحل(ع) که فرمودند" مردم عصر حاضر ایران از مردم زمان پیغمبر بهترند"، گفت: مردم زمان پیامبر(ص) به راحتی فریب دشمنان اسلام و قرآن را میخوردند.

حجت الاسلام عباسعلی مغیثی عنوان کرد: در طول انقلاب اسلامی همواره حضور و مشارکت مردم باعث شده مشکلات و تهدیدهای دشمنان علیه نظام بی اثر باشد.

وی با اشاره به انتخابات مهم سال آینده گفت: دشمنان بار دیگر باچشم طمع و شیطنت به این انتخابات نگاه میکنند تا فتنه دیگری برپا کنند ولی غافلند که بار دیگر ملت ایران با حضور و شرکت پر شور خود مشت محکمی بر دهان آنها خواهد زد.

فرماندار نهاوند نیز در این مراسم گفت:هدف از برگزاری این کنگره تبیین جایگاه و عظمت امامان شیعه و معرفی هر چه بیشتر سیره عملی ائمه اطهار و به خصوص امام سوم حضرت امام حسن مجتبی (ع) است.

مجتبی مولوی گفت: هدف دیگر برگزاری این کنگره معرفی ظرفیت‌ها و استعدادهای معنوی نهاوند است که برای معرفی هر چه بیشتر شهرستان مذهبی و تاریخی نهاوند نیاز گسترده به برگزاری چنین برنامه‌هایی در سطوح ملی و منطقه‌ای وجود دارد.