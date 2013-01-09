  1. ورزش
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۸

رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا از "ماریو بالوتلی" حمایت کرد

رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا از "ماریو بالوتلی" حمایت کرد

پس از اینکه "سیلویو برلوسکونی" از "ماریو بالوتلی" به عنوان یک سیب خراب نام برد، رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا از این بازیکن دفاع کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک باشگاه میلان پس از اینکه شایعه شد مهاجم جنجالی من سیتی قرار است به میلان بپیوندد، بالوتلی را "سیب خراب" خواند.

برلوسکونی گفت: او کسی است که من هرگز نخواهم پذیرفت به تیمم بیاید. ارزش های انسانی در میلان بسیار بالاست و اگر شما اجازه بدهید یک سیب خراب پا به رختکن تیمتان بگذارد، بر روی بقیه بازیکنان تیمتان تاثیر می گذارد.

"جیانکارلو آبته" در گفتگو با "آنتنا تری" اظهار داشت: ماریو همواره در تیم ملی رفتار خوبی داشته است. ما در تیممان مربی‌ای داریم به نام "چزاره پراندلی" که خوب می داند چگونه با بازیکنان، چه در داخل و چه در خارج از زمین برخورد کند. این مربی می‎داند در مواقع لزوم چه رفتاری با بازیکنان تیم ملی داشته باشد.

کد مطلب 1787649

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