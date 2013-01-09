به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز نمایشگاه CES 2013 کمپانی ایسوس از تبلت 10.1 اینچی VivoTab Smart مجهز به صفحه نمایش HD سیستم عامل ویندوز هشت و برای استفاده در امور روزمره و بازی رونمایی کرد.
این تبلت سبک وزن و باریک از پردازنده های دو هسته ای اتم (ATOM) استفاده کرده و به طور کامل با سیستم عامل ویندوز هشت سازگار است.
تلبت VivoTab Smart با ضخامت 9.7 میلیمتر و وزن 580 گرم مجهز به صفحه نمایش با پانل IPS و دقت تصویر 768x1366 پیکسل بوده و زاویه دید بالایی دارد.
این صفحه نمایش از قابلیت لمس 5 انگشت به صورت همزمان و از قابلیت های لمسی ویندوز 8 نیز به خوبی پشتیبانی کرده و صفحه کلید TranSleeve طراحی شده برای آن نقش کاور، صفحه کلید و پایه را ایفا می کند.
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