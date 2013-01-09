به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز نمایشگاه CES 2013 کمپانی ایسوس از تبلت 10.1 اینچی VivoTab Smart مجهز به صفحه نمایش HD سیستم عامل ویندوز هشت و برای استفاده در امور روزمره و بازی رونمایی کرد.

این تبلت سبک وزن و باریک از پردازنده های دو هسته ای اتم (ATOM) استفاده کرده و به طور کامل با سیستم عامل ویندوز هشت سازگار است.

تلبت VivoTab Smart با ضخامت 9.7 میلیمتر و وزن 580 گرم مجهز به صفحه نمایش با پانل IPS و دقت تصویر 768x1366 پیکسل بوده و زاویه دید بالایی دارد.

این صفحه نمایش از قابلیت لمس 5 انگشت به صورت همزمان و از قابلیت های لمسی ویندوز 8 نیز به خوبی پشتیبانی کرده و صفحه کلید TranSleeve طراحی شده برای آن نقش کاور، صفحه کلید و پایه را ایفا می کند.

پردازنده دو هسته ای اتم مدل Z2760 بکار گرفته شده در این تبلت کارایی و قدرت پردازش لازم برای انجام امور محول شده به آن را فراهم می سازد. عمر باتری آن نیز با یک بار شارژ به 9.5 ساعت می رسد.

دوربین هشت مگاپیکسلی تعبیه شده در پشت این تبلت نیز می تواند با کیفیت Full HD فیلمبرداری کرده و دوربین 2 مگاپیکسلی جلوی آن نیز برای گفتگوی ویدئویی به کار گرفته می شود. در بخش صدا نیز از فناوری Asus SonicMaster استفاده شده است تا تجربه صوتی این تبلت به سطحی بالاتر از دیگر رقبا ارتقا یابد.