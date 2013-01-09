دستگیری هشت نفر از اعضای باند مواد مخدر در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا میرزایی ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود در محل نیروی انتظامی استان سمنان از شناسایی و انهدام دو باند قاچاق مواد مخدر و کشف 65 کیلوگرم تریاک در این استان خبر داد و گفت: این مقدار مواد در 72 ساعت گذشته کشف و ضبط و در این ارتباط هشت نفر از سوداگران مرگ دستگیر شدند.

وی با اشاره به تلاش ماموران عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان سمنان گفت: چهار عضو این باند هنگام انتقال یک محموله مواد مخدر دستگیر شدند.

میرزایی گفت: در عملیات پلیس با همکاری ماموران شهرستان سمنان 49 کیلو و 950 گرم ماده مخدر تریاک کشف و یک دستگاه خودروی سواری نیز از قاچاقچیان توقیف شد.

دستگیری چهار نفر از قاچاقچی در شاهرود



فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: در عملیات دیگری که روز گذشته با همکاری ماموران انتظامی شاهرود انجام شد ضمن دستگیری چهار نفر از قاچاقچیان، مقدار 15 کیلوگرم تریاک کشف و یک دستگاه خودروی سواری نیز توقیف شد.

وی ضمن تاکید بر همکاری و هماهنگی بسیار مطلوب دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در استان سمنان، تصریح کرد: با عاملان قاچاق مواد مخدر قاطعانه برخورد می شود.

افزایش کشف مواد مخدر در استان سمنان

میرزایی از کشف یک هزار و 901 کیلوگرم انواع مواد مخدر طی سالجاری در استان سمنان خبر داد و گفت: کشف مواد در این استان نسبت به مدت مشابه سال قبل 57.5 درصد افزایش دارد.

فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: با کشف این مقدار مواد مخدر 50 باند قاچاق مواد مخدر نیز توسط ماموران انتظامی شناسایی و منهدم شد.

وی با بیان اینکه 81 درصد از مواد مشکوفه را تریاک تشکیل می دهد گفت: در این مدت یک هزار و 544 کیلوگرم تریاک، 272 کیلوگرم گراس و 48 کیلوگرم هروئین و مشتقات آن در رده های بعدی قرار دارد.

61 درصد عاملان و توزیع کنندگان مواد مخدر در استان سمنان بیکارند



میرزایی گفت: دو هزار و 159 نفر از عاملان تهیه و توزیع مواد مخدر نیز در استان سمنان شناسایی و دستگیر شده اند که 589 نفر آنها را قاچاقچیان مواد مخدر تشکیل می دهند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه 89 درصد از افراد دستگیر شده در سنین 15 تا 40 سال قرار دارند گفت: 61 درصد افراد دستگیر شده بیکار هستند.

وی بر عزم قاطع پلیس در مبارزه با سوداگران مرگ تاکید کرد و گفت: ریشه کنی این بلای خانمانسوز عزمی ملی و همگانی می طلبد و علاوه بر همکاری مردم با پلیس، دیگر دستگاه ها نیز باید به وظایف خود در این حوزه به طور کامل عمل کنند.

ضرورت همراهی و مشارکت مردم در موفقیت طرح های ستاد مبارزه با مواد مخدر

فرمانده انتظامی استان سمنان چرخه تولید و تجارت مواد مخدر را بسیار سودآور و وسوسه انگیز عنوان کرد گفت: باندهای مافیایی با ترفندهای مختلف در عرصه تولید و تجارت مواد مخدر فعالیت می کنند که تبعات آن گریبانگیر مردم جامعه می شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام گرفته در بخش فرهنگ سازی به منظور پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر، همراهی و مشارکت مردم را در موفقیت طرح ها و برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر بسیار مهم ارزیابی کرد.

میرزایی با بیان اینکه طی سالهای اخیر و با تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، در کشور استعمال از نوع صنعتی بیشتر شده است، گفت: این مهم به گونه ای است که روی آوردن جوانان و حتی بانوان به مواد افیونی صنعتی بسیار تأسف برانگیز و خانمان سوز است.

فرمانده انتظامی استان سمنان در خاتمه، با بیان اینکه بخش خصوصی نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی به معتادان دارد، تصریح کرد: به طوری که اکنون نهادها و تشکل های مردم نهاد فعال در حوزه فرهنگ پیشگیری و درمان اعتیاد در سطح کشور فعالیت می کنند و از کمک های دولتی نیز بهره مند هستند.