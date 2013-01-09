شعار علیه رویانیان و تشکر از رئیس جمهور/ بازوبند استقلال دوباره چرخید!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال استقلال و ابومسلم در مرحله یک چهارم نهایی رقابت های جام حذفی عصر امروز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی برگزار شد. حاشیه های این بازی را در زیر می خوانید:

* حدود 200 نفر از هواداران ابومسلم با انداختن یک پرچم بزرگ بر روی سکوهای ورزشگاه، تیم خود را به شدت مورد تشویق قرار دادند.

* غیبت آرش برهانی، ایمان موسوی، حنیف عمران زاده و مجتبی جباری در ترکیب اصلی استقلال تعجب هواداران این تیم را به همراه داشت.

* پدر سجاد عظیمی بازیکن تیم فوتبال احسان ری که در یکی از دیدارهای این تیم مقابل حریف جان به جان آفرین تسلیم کرده بود، در ورزشگاه حضور داشت و مورد تقدیر بازیکنان دو تیم قرار گرفت.

* کارلوس کی روش و مارکار آقاجانیان حدود 10 دقیقه قبل از شروع دیدار ابومسلم و استقلال در ورزشگاه حضور پیدا کردند و مورد تشویق هواداران استقلال قرار گرفتند.

* مهدی محمدی نوجوانی که نیازمند به اهدای ریه است در ورزشگاه حضور داشت. این نوجوان با این هدف در ورزشگاه حضور یافته بود تا شاید فرد خیری پیدا شود و به او کمک کند.

* میثم بائو تنها بازیکنی از استقلال بود که به سمت نیمکت ابومسلم رفت و با بازیکنان و اعضای کادر فنی خوش و بش کرد.

* امیر قلعه نویی و هادی برگی زر قبل از شروع دیدار در کنار پدر سجاد عظیمی قرار گرفته و ضمن تسلیت مجدد به او از کار بزرگ این پدر در خصوص اهدای اعضای بدن فرزندش به دیگران از او تقدیر کردند.

* جواد نکونام در بدو ورودش به زمین به شدت از سوی هواداران استقلال مورد تشویق قرار گرفت.

* برخی هواداران استقلال در طول نیمه اول این بازی به شدت علیه محمد رویانیان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس شعار دادند.

* استقلالی های حاضر در ورزشگاه با شعارهایی از رئیس جمهور به خاطر در اختیار قراردادن مجموعه ورزشی شهید کشوری به این باشگاه تشکر کردند.

* بازوبند کاپیتانی استقلال که مدتی سوژه این تیم شده بود پس از آنکه در چند دیدار بر بازوی مجتبی جباری بسته شده بود، در شروع دیدار با ابومسلم مجددا به سمت رحمتی چرخید. این در حالی است که هنوز مجیدی برای استقلال به میدان نرفته است.