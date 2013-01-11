مسدودی ارزی برای 11 طرح پتروشیمی صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعلام کرد: در نشست خبری چهارم دی ماه عبدالحسین بیات معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اصحاب رسانه با موضوع "طرح‌های مهر ماندگار صنعت پتروشیمی" اخبار نادرستی درباره عدم همکاری صندوق توسعه ملی با طرح‌های پتروشیمی با عدم اختصاص منابع صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح های این صنعت منتشر شد که خلاف واقع بوده و ناشی از برداشت نادرست تعدادی از خبرنگاران حاضر در این نشست خبری بوده است.

بر این اساس در جهت تنویر افکار عمومی به اطلاع می رساند، با توجه به اینکه طرح‌های مهر ماندگار این صنعت به لحاظ تامین اعتبار ارزی و ریالی طبق برنامه‌های مصوب قبلی، نیازی به استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی نداشته و از اینرو شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچگونه تقاضایی در زمینه تامین مالی این طرح ها به صندوق توسعه ملی ارائه نکرده است.

همانگونه که در نشست خبری یاد شده مطرح شد برای اجرای 70 طرح صنعت پتروشیمی در برنامه توسعه پنجم تاکنون 17 طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری ارزی به میزان تقریبی 6 میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شده که با درک صحیح مسئولان صندوق توسعه ملی از ضرورت توسعه صنعت پتروشیمی و با هدف حذف تدریجی خام فروشی منابع نفت و گاز، مسدودی ارزی 11 طرح پتروشیمی توسط صندوق صادر شده و اختصاص مابقی این منابع از روند مناسبی برخوردار است.

بنابراین برداشت برخی از همکاران رسانه مبنی بر تخصیص نیافتن صندوق توسعه ملی به صنعت پتروشیمی اشتباه بوده و این شرکت صرفا برای اتمام طرح‌های مهر ماندگار صنایع پتروشیمی تاکنون از این منابع استقاده نکرده، لیکن برای سایر طرح‌های توسعه صنعت پتروشیمی - متناسب با برنامه پنجم توسعه - با استقبال گرم و همکاری تنگاتنگ صندوق توسعه ملی از این منابع بهره مند شده و در آینده نیز استفاده خواهد کرد.