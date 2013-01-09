ازسرگیری اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح در اردوگاه یرموک

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه اسکای نیوز عربی در خبر فوری گزارش داد درگیریهای شدیدی میان گروه مسلح موسوم به الجیش الحر(ارتش آزاد) و نیروهای ارتش سوریه در اردوگاه یرموک در جریان است.
این شبکه به جزئیات بیشتری درباره این خبر اشاره نکرده است.
رسانه های عربی از اقدامات خشونت آمیز گروههای مسلح در اردوگاه یرموک و تلاشهای نیروهای ارتش سوریه برای بیرون راندن آنها از این مکان خبر دادند.
