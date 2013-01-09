50 مقاله به کنگره ملی علمی امام حسن مجتبی (ع) نهاوند ارسال شد

حجت الاسلام مرتضی عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 50مقاله با موضوعات مختلفی مانند، کرامات امام حسن (ع)، سیره عبادی و اخلاقی امام، ولایت پذیری و جریان های فکری عصر امام، بررسی اوضاع اجتماعی، سیاسی عصر امام حسن (ع) از سراسر کشور به این کنگره ارسال شد.

وی اظهار کرد: فراخوان کنگره از 20آذر آغاز و تا 15 دی ماه ادامه داشت و در مراسم اختتامیه به پنج نفر از برگزیدگان هدایایی اهدا شد.

حجت الاسلام عزیزی از بهره برداری از طرح خشتی ضریح امامزاده ابراهیم روستای دره ابراهیم نهاوند خبر داد و افزود: در هفته وقف امسال طرح مودت در کنار این امامزاده برگزار می شود.

وی گفت: برای ساخت ضریح طرح خشتی امامزاده مبلغ 600میلیون ریال از کمک های مردمی هزینه شده است.

وی عنوان کرد: فاز دوم ساخت گنبد امامزاده هنوز به اتمام نرسیده و دلیل آن کمبود هزینه و اعتبارات است که در صورت افزایش کمک های مردمی به اتمام می رسد.

حجت الاسلام عزیزی عنوان کرد: یکی دیگر از برنامه های هفته وقف در شهرستان نهاوند پرده برداری از ضریح امامزاده فضل برزول با اعتباری بیش از 300میلیون ریال است.