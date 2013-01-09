مسابقات هفت سنگ بانوان در همدان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم کشتی ناشنوای همدان در مسابقات قهرمانی کشور حاضر شده است.

براساس این گزارش، این رقابتها به مدت سه روز در رده سنی بزرگسالان در شهر اهواز استان خوزستان در حال برگزاری است.

تیم آزاد همدان را پیام دهقانی در وزن 60کیلوگرم، مهدی کزازی در66 کیلوگرم، منصور ظرافتی آرام در 74 کیلوگرم و محمد دهقان در 84 کیلوگرم و تیم کشتی فرنگی را در وزنهای 66 و 74 کیلوگرم را هادی سهرابی و علیرضا شکری تشکیل می دهند.

مربیگری و سرپرستی هر دو تیم همدان بر عهده منصور ظرافتی است.

برگزاری مسابقات هفت سنگ بانوان در همدان

مسابقات هفت سنگ بانوان همدان برگزار شد.

مسابقات هفت سنگ بانوان انتخابی استان همدان برای شرکت در مسابقات قهرمانی کشور با حضور شهرستان های همدان، تویسرکان، ملایر، نهاوند، بهار، فامنین، کبودراهنگ، اسد آباد و رزن برگزار شد.

در پایان این رقابتها شهرستان همدان مقام اول این مسابقات را کسب کرد.

چهارمین شکست الوند همدان مقابل نساجی مازندران رقم خورد

چهارمین شکست تیم الوند نماینده همدان در گروه الف رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور مقابل نساجی مازندران رقم خورد.

در این مسابقه که در چارچوب هفته پانزدهم رقابت های لیگ دسته اول فوتبال کشور در قائم شهر برگزار شد، تیم الوند همدان با یک گل برابر نساجی مازندران شکست خورد.

محمد نجات مهدی در دقیقه 40 تنها گل تیم نساجی مازندران در این مسابقه را به ثمر رساند تا نساجی مازندران با 26 امتیاز به رتبه چهارم جدول صعود کند.

سیدحسین زرگر به همراه امیربهرام نقوی و حمزه علی سلیمی این دیدار را قضاوت کردند ضمن اینکه جواد تقی پور ناظر این بازی بود.

الوند همدان با وجود این باخت و 28 امتیاز در رتبه دوم جدول رده بندی گروه الف رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور باقی ماند.

دستگاه ورزش نهاوند رتبه برتر ارزیابی عملکرد استان همدان را کسب کرد

مدیرکل ورزش و جوانان همدان گفت: در آخرین ارزیابی عملکرد سالیانه ادارات ورزش و جوانان شهرستانهای استان همدان، اداره ورزش و جوانان شهرستان نهاوند رتبه برتر را به خود اختصاص داد.

سیدعبدی افتخاری افزود: این ارزیابی بر اساس شاخص های 24 گانه اداره کل ورزش و جوانان استان همدان در بین شهرستانها انجام شد.

وی اضافه کرد: این شاخص ها شامل کسب مقام انفرادی و تیمی درمسابقات المپیک، پاراالمپیک، جهانی و آسیایی، باشگاههای آسیا، غرب آسیا وکسب سهمیه المپیک، پاراالمپیک، جهانی و آسیایی، مقام انفرادی مسابقات بین المللی، منطقه ای و متمرکز باشگاهی کشوری و قهرمانی کشور و لیگ، مقام تیمی بین المللی، لیگ برتر، دسته اول، دسته دوم و لیگ دسته سوم و منطقه ای کشور، قهرمانی کشور و قهرمانی منطقه ای و متمرکز کشوری و متمرکز باشگاهی و کسب مجوز در هر نوع مقام، مقام تیمی مسابقات قهرمانی یا انتخابی استان، میزبانی مسابقات، قهرمانی کشور و قهرمانی منطقه ای و متمرکز کشوری و متمرکز باشگاهی و قهرمانی یا انتخابی استان است.

وی اضافه کرد: در این ارزیابی پس از شهرستان نهاوند، شهرستان های ملایر، تویسرکان، کبودرآهنگ، اسدآباد، بهار، رزن و فامنین در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

25 درصد دانش آموزان همدانی آموزش شنا را فرا گرفتند

تاکنون شش هزار نفر معادل 25درصد کل دانش آموزان این استان دوره آموزشی شنا را فرا گرفتند.

طرح سباح به عنوان اولین طرح وزارتی از سال 89 برای آموزش دانش آموزان پایه سوم ابتدایی در دستورکار قرار گرفته است.

از ابتدای سال تحصیلی جاری تاکنون یک چهارم دانش آموزان استان همدان از آموزش شنا بهره مند شدند.

توقف پاس همدان مقابل شهرداری بندرعباس

تیم پاس همدان در هفته پانزدهم رقابت های گروه ب لیگ دسته اول فوتبال کشور نخستین تساوی فصل جاری خود را مقابل شهرداری بندرعباس کسب کرد تا به رتبه پنجم جدول این رقابت ها سقوط کند.

پاس همدان با نتیجه دو بر دو برابر شهرداری بندرعباس به تساوی رسید.

مقداد قباخلو در دقیقه 40 و لفته حمیدی در دقیقه 57 برای پاس و پژمان شاهپری در دقیقه 18 و امیر خدامرادی در دقیقه 81 گل های تیم شهرداری بندرعباس در این بازی را به ثمر رساندند.

سیدمهدی سیدعلی به همراه محبت علی رضایی تبار و حسین سلیمانی این دیدار را قضاوت کردند و علی اکبر جهانی ناظر داوری این بازی بود.

پاس همدان با این تساوی 25 امتیازی شد و به رتبه پنجم جدول سقوط کرد.

هیئت کوهنوردی همدان نسبت به صعودهای زمستانی کوهنوردان هشدار داد

هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان نسبت به صعودهای زمستانی کوهنوردان به ارتفاعات هشدار داد.

رویس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی همدان گفت: با توجه به شروع فصل سرما و افت شدید دمای هوا در چند روز اخیر و با در نظر گرفتن نوع و میزان بارش ها در ارتفاعات استان همدان از عموم علاقمندان و کوهنوردانی که در چند روز آینده قصد صعود دارند، باید نکات ایمنی را رعایت کنند.

مهدی کرمی افزود: باتوجه به یخ زدگی برف ها در ارتفاعات احتمال لیزخوردن در ارتفاعات و شیب ها افزایش یافته و بارش برف در این ارتفاعات نیز زمینه ریزش بهمن در نقاط بحرانی و شیب های تند را ایجاد کرده است.

کرمی اظهار داشت: کوهنوردان در شرایط زمستانی هرگز به آفتابی بودن هوا در مقاطع خاص اکتفا نکنند و همیشه لباسهای گرم، کفش مناسب، کلاه، عینک و تغذیه به مقدار کافی همراه داشته باشند.