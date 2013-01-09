  1. جامعه
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۴۷

بی‌احترامی به همشهری‌های امیرکبیر در سالروز شهادتش

بی‌احترامی به همشهری‌های امیرکبیر در سالروز شهادتش

جمعی از مدعوین مراسم بزرگداشت امیرکبیر که از روستای هزاوه(زادگاه امیرکبیر در استان مرکزی) و اداره میراث فرهنگی این استان به دعوت از نهاد ریاست جمهوری و سازمان میراث فرهنگی کل کشور دعوت شده بودند با درهای بسته تالار وحدت مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت امیرکبیر در حالی در تهران با حضور رئیس جمهور و جمعی از مدیران سازمان میراث فرهنگی هم اکنون در تالار وحدت برگزار می شود، که برخی از میهمانان این مراسم بویژه افرادی که از زادگاه امیرکبیر دعوت شده بودند، اجازه حضور در این مراسم را نیافتند.

مسئولین هماهنگی در نهاد ریاست جمهوری که وظیفه ورود و خروج میهمانان را در این تالار برعهده داشتند، به خبرنگار مهر اعلام کردند: در این مراسم جایی برای حضور این میهمانان وجود ندارد. بنابراین از پذیرفتن آنها در این سالن معذوریم.

همشهری های امیرکبیر در روستای هزاوه استان مرکزی که شامل اعضای شورای روستا و روستائیان بودند،  در خیابان شهریار و پشت درهای تالار وحدت ایستاده اند. در کنار آنها مسئولین اداره میراث فرهنگی استان مرکزی که به دعوت از سازمان میراث فرهنگی کل کشور به این مراسم آمده بودند، قرار دارند.

در این میان مرتضی شریفی، مدیرکل امور گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی نیز اجازه حضور نیافت.

کد مطلب 1787669

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