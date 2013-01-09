روستاییان استان سمنان آموزش کارآفرینی می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم محمودی ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان ضمن اشاره به اینکه روستاییان این استان آموزش کارآفرینی می بینند، اظهار داشت: به منظور اجرایی شدن برنامه های سند راهبردی مهارت و فناوری و با هدف توسعه و ارتقای قابلیت های شغلی و حرفه ای روستائیان و پیشگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها این آموزش ها به صورت رایگان برگزار می شود.

برگزاری شش دوره آموزشی کارآفرینی ویژه روستائیان استان سمنان



وی با اشاره به اینکه شش دوره آموزشی با ظرفیت پذیرش حداقل 100 نفر پیش بینی شده است گفت: این دوره ها در شهرستان های سمنان، شاهرود و بیارجمند برگزار می شود.

محمودی افزود: با هماهنگی دفتر امور روستایی استانداری، کارگاه های آموزشی یکروزه ای نیز ویژه دهیاران استان سمنان پیش بینی شده است که تا پایان سال جاری تحقق می یابد.

ایجاد کارگاه هنرهای تجسمی در جوار پارک موزه دفاع مقدس سمنان

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، با همکاری اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در جوار پارک موزه دفاع مقدس، کارگاه هنرهای تجسمی ایجاد می کند.

وی با بیان اینکه ساخته های دست کارآموزان در کارگاه ها باید با ارزش های دفاع مقدس مطابقت داشته باشد، افزود: به منظور شناخت پارک موزه دفاع مقدس، در جوار این پارک یک کارگاه دائمی هنرهای تجسمی ایجاد می شود.

بهره مندی از خلاقیت و نوآوری نسل های آینده در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت



محمودی با تاکید بر تجهیز این کارگاه دائمی، گفت: سعی بر این است تا امسال این کارگاه ها ایجاد و تجهیز و در سال آینده نیز کارآموز جذب شود.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان گفت: به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هر چه بتوانیم نسل های آینده را بیشتر با این مقوله آشنا کنیم می توانیم از خلاقیت و نوآوری آنها در ترویج این فرهنگ بهره مند شویم.

برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقای مهارت شاغلین بخش کشاورزی

وی افزود: با انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه ای و نظام صنفی کشاورزی کشور دوره های آموزشی به منظور ارتقای مهارت شاغلین بخش کشاورزی برگزار خواهد شد.

محمودی گفت: این تفاهم نامه به منظورتوانمند سازی و افزایش مهارت نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی و در راستای اجرای سند راهبردی مهارت و فناوری سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سایر اسناد بالا دستی، منعقد شد.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان تصریح کرد: ارتقای سطح مهارت شاغلان بخش کشاورزی زیر مجموعه نظام صنفی، توسعه کمی و کیفی آموزش های مهارتی در حوزه کشاورزی و تحقق اهداف تعیین شده بخش کشاورزی در برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور از اهداف انعقاد تفاهم نامه مذکور است.

بیمه مسئولیت مدنی کارآموزان فنی و حرفه ای در برابر حوادث حین آموزش

وی همچنین افزود: تامین مربی مورد نیاز دوره های آموزشی، برگزاری آزمون های پایان دوره های آموزشی، صدور گواهینامه مهارت پس از اخذ نمره قبولی توسط کارآموزان و صدور مجوز تأسیس آموزشگاه آزاد فنی و حرفه ای برای نظام های صنفی وفق مقررات سازمان از جمله تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در راستای تفاهم نامه مذکور است.

محمودی افزود: مشارکت در راه اندازی کارگاه­ های آموزشی جدید و بیمه مسئولیت مدنی کردن کارآموزان در برابر حوادث حین آموزش، نظیر سایر کارآموزان سازمان از دیگر تعهدات این سازمان در راستای تفاهم نامه مذکور است.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان سمنان خاطرنشان ساخت: انجام نیازسنجی آموزشی و تعیین مناطق اجرای دوره ­ها، معرفی واجدین شرایط جهت شرکت در دوره ­های آموزش فنی و حرفه ­ای، کارآفرینی و آمادگی شغلی، پرداخت حق ثبت نام در دوره ­های آموزشی طبق تعرفه مصوب سازمان و تأمین 50 درصد اعتبارات مورد نیاز بر اساس قیمت تمام شده جهت اجرای دوره­های مورد درخواست جامعه هدف نظام صنفی بر اساس قرارداد از تعهدات نظام صنفی کشاورزی کشور است.

طراحی و تدوین تقویم آموزشی ویژه کارآموزان فنی و حرفه ای استان سمنان



وی همچنین یادآور شد: طراحی و تدوین تقویم آموزشی سالانه، تأمین فضا و امکانات لازم برای اجرای دوره­ های آموزشی توسط دو طرف و نظارت بر حسن اجرای دوره های آموزشی از تعهدات مشترک بین دو دستگاه بر اساس تفاهم نامه مذکور است.

محمودی گفت: در شرایطی که اجرای این تفاهم نامه منجر به تولید یک دستاورد خاصی شود حقوق مادی و معنوی آن به دو طرف تعلق خواهد داشت.

وی با تاکید بر اجرای این تفاهم نامه در استان سمنان پس از بومی سازی گفت: به منظور بازبینی و بومی سازی تفاهم نامه مذکور، جلسه ای با رئیس نظام صنفی کشاورزی استان و کارشناس نظام صنفی کشاورزی سازمان تعاون روستایی استان برگزار شده است که بر اساس آن زمینه اجرای تفاهمنامه بومی سازی شده در سطح استان فراهم خواهد آمد.