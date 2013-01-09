دو کتاب در مرکز اسناد و مفاخر بروجرد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر چهارشنبه در دفتر مرکز اسناد و مفاخر بروجرد از دو کتاب "مدیریت دانش در سازمان ها" و "پیامدها و زیان های ایران در جنگ جهانی اول و دوم" نوشته "محمد مسعود بهمنی " رونمایی شد.

محمد مسعود بهمنی یکی از نویسندگان فعال و پرکار بروجردی است که تا کنون کتابهای "نوری از انوار الهی"،"حقایقی از حق در قرآن کریم"، "خیر و نیکی در قرآن"،"ملائکه و فرشتگان"، "تبلیغات و عملیات روانی در سیره نبوی و علوی"، "قرب خدا به انسان " و "مقاومت شرهانی " را منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.

دو کتاب جدید "مدیریت دانش در سازمان ها" و "پیامدها و زیان های ایران در جنگ جهانی اول و دوم" محمد مسعود بهمنی در دی ماه سالجاری توسط انتشارات نظری در تهران به چاپ رسیده و به بازار کتاب آمده است.