سالانه 50 میلیون تن مواد معدنی از معادن کرمان برداشت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عابدی نژاد رئیس سازمان در جمع صنعتگران کرمانی گفت: استان کرمان از نظر تنوع کانی و ذخیره 4 میلیارد تنی مواد معدنی رتبه اول کشور را دارد.

وی استان کرمان را معدنی ترین استان کشور معرفی کرد و افزود: سالانه بیش از 50 میلیون تن مواد معدنی از معادن استان کرمان استخراج می شود.

عابدی نژاد با بیان اینکه از اوائل دولت نهم بحث سیاست گذاری در جهت تاسیس صنایع معدنی دراستان انجام شده است، از احداث 30 پروژه صنایع معدنی خبر داد و خاطرنشان کرد: استان کرمان از نظر حجم پروژهای در حال انجام نیز رتبه اول را در کشور دارد.

وی با اشاره به حضور دو روزه اعضا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در استان به منظور بررسی پتانسیل های و مشکلات پیش رو صنعت و معدن استان،گفت: با توجه به احداث بیش از 9 میلیون تن پروژه فولاد،12 میلیون تن کنستانتره آهن،5/17 میلیون تن گندله سازی، عقب افتادگی مشکل اساسی پروژهای در حال احداث است.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان با طرح پیشنهاد ملی کردن صنعت آب کشور همانند صنعت نفت،تصریح کرد: باید بتوانیم با مدیریت منابع و بهینه سازی مصرف آب، تخصیص مناسبی از منابع موجود آب در کشور به بخش صنعت و معدن داشته باشیم.

وی همچنین گردش های ناگهانی در تغییر نرخ ارز را از دیگر مشکلات تولیدکنندگان عنوان کرد و گفت: تامین نقدینگی برای پروژهای در حال احداث و دریافت تسهیلات زمان طولانی دارد که سرمایه گذاران را دچار مشکل جدی می کند.

عابدی نژاد همچنین از افتتاح و بهره برداری چنین پروژه صنعتی تا پایان سال جاری و سال آینده خبرداد و گفت: با احداث صنایع پایین دستی در کنار صنایع مادر ضمن ایجاد ارزش افزوده بالاتر چهره اقتصادی استان نیز دگرگون می شود.

