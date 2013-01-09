به گزارش خبرنگار مهر، نیک‌اندیش که در فصل جاری نتایج خوبی در مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور کسب کرده، از ساعت 15 عصر امروز در ورزشگاه پیروزی اصفهان به مصاف تیم هیئت فوتبال قزوین رفت و مقابل این تیم به پیروزی رسید.

نیک اندیش که با ترکیبی از بازیکنان بومی اصفهان قدم به مسابقات لیگ دسته اول فوتسال باشگاه‌های کشور گذاشته در مسابقه امروز خود عملکرد خوبی به نمایش گذاشت و توانست به پیروزی سه بر صفر مقابل تیم قزوینی برسد.

نیک‌اندیش که در دور رفت متحمل شکست چهار بر سه مقابل تیم هیات فوتبال قزوین شده بود، در این بازی از موقعیت‌های خود استفاده کرد و انتقام شکست دور رفت را گرفت تا سه امتیاز این مسابقه را ازآن خود کند.

تیم اصفهانی در این بازی با گل‌های سعید افشار(دو گل) و علی عشقی پیروز بازی شد.

نیک‌اندیش با کسب سه امتیاز این مسابقه و بیست و دو امتیاز صدرنشین گروه دوم لیگ دسته اول فوتسال است و در حال حاضر با تیم دوم جدول رده‌بندی هفت امتیاز اختلاف دارد.