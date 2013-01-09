300 میلیون تومان برای برگزاری جشنواره زمستان همدان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری ششمین جشنواره زمستانی استان همدان افزود: برای اجرای جشنواره زمستانی همدان از سوی اداره کل میراث فرهنگی مبلغ 300میلیون تومان هزینه شده که اگر حمایت شهرداری و سازمان ورزش و جوانان همدان نبود، این هزینه چند برابر می شد.

وی در این نشست از همانگی مطلوب برای اجرای برنامه های جشنواره خبر داد و گفت: هماهنگی مناسب و مطلوبی با شهرداری و سازمان ورزش و جوانان و میراث فرهنگی برای اجرای هر چه بهتر جشنواره انجام شده است.

علیرضا ایزدی گفت: تمام تیزرها و تمبرهای یادبود جشنواره آماده شده و در ایام جشنواره برنامه شب فرهنگی استان همدان و سایر استان ها در هر شب برگزار می شود.

وی از دبیر کمیته المپیک کشور خواست تا مشعل کمیته های المپیک در تپه هگمتانه روشن شود و در ادامه گفت: این موضوع به طور قطع برگ برنده ای جشنواره زمستانی همدان در آینده می شود.

وی افزود: شهرداری همدان هماهنگی لازم را با سازمان تاکسیرانی و اتوبوس رانی برای انتقال میهمانان و مسافران جشنواره زمستانی انجام داده است.

وی در ادامه از دعوت 70 مجموعه سفارت خانه به این جشنواره خبر داد و اظهار کرد: تعداد قطعی سفرا در این جشنواره هنوز مشخص نیست.

ایزدی افزود: برخی برنامه مانند حضور هنرمندان در جشنواره به عهده بخش خصوصی است.

ایزدی در مورد کاهش شدید بارش برف در استان همدان اظهار کرد: اگر برف نبارد، تاثیری در روند اجرایی جشنواره نخواهد گذاشت و برنامه ها متکی به بارش برف نیست.

ایزدی با اشاره به اینکه جشنواره زمستانی همدان هیچ گونه مشکل تامین اعتبار ندارد، افزود: برپایی جشنواره زمستانی و این قبیل برنامه ها تاثیر بسزایی در رشد و شکوفایی بازار استان همدان دارد، اما باید دانست که این برنامه ها و رسیدن به نتایج زمانبر است.