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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۹

سید شهاب حسینی:

تالار احسان در تبریز و آذرشهر در شرف تاسیس است

تالار احسان در تبریز و آذرشهر در شرف تاسیس است

تبریز-خبرگزاری مهر:مدیر کل اوقاف و خیریه آذربایجان شرقی گفت:با تلاش بنیاد توسعه موقوفات آذربایجان شرقی یک سردخانه در اهر،یک تالار احسان در تبریز و آذرشهردو یک مجتمع تجاری در تبریز در حال آماده شدن هستند.

به گزارش خبرنگار مهر،مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان ظهر روزچهارشنبه در دیدار با استاندار آذربایجان شرقی که  به مناسبت هفته وقف برگزار شد گفت:تبدیل  بقاع متبارکه  به قطب های فرهنگی در دستور کار این اداره کل قرار دارد و تلاش می شود تا با ساماندهی 314امام زاده موجود در استان در راستای کارهای فرهنگی گام اساسی برداریم.

حجت الاسلام سید شهاب حسینی با توجه به جایگاه اقتصادی وقف در جهان اسلام در ساختار جدید گفت:با توجه به این ساختار جدید تلاش می شود تا در زمینه اجارات،عمران و آبادانی موقوفات و امامزادگان حرکت نمائیم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی افزود:در شهرستانهای فاقد نمایندگی دفاتر این اداره کل تاسیس شده، چنانچه تعداد این دفاتر از 9دفتر در استان به 21 دفتر افزایش یافته است.

حسینی با اشاره به تخریب های صورت گرفته در زلزله ارسباران گفت:کار بازسازی مساجد موجود در مناطق زلزله زده شروع شده و امیدا داریم تا در آینده نزدیک کار بازسازی این مساجد به اتمام برسد.

کد مطلب 1787691

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