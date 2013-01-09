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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۱۳

در چناران/

انفجار لوله های گاز 5 کشته و مجروح برجای گذاشت/امدادرسانی ادامه دارد

انفجار لوله های گاز 5 کشته و مجروح برجای گذاشت/امدادرسانی ادامه دارد

چناران - خبرگزاری مهر: انفجار لوله های گاز با تخریب سه منزل مسکونی در چناران سه کشته و دو مجروح بر جای گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه که ظهر چهارشنبه روی داد، انفجار در اثر ترکیدن لوله های گاز باعث تخریب سه خانه در این شهرستان شد و سه کشته و دو مجروح داشت.

کشته شدگان این حادثه دو کودک و یک بزرگسال بودند و مجروح حادثه نیز به بیمارستان منتقل شد.

هم اکنون به دستور فرماندار شهرستان چناران نیروهای آتش نشانی، نیروهای شرکت گاز و نیروهای امداد و نجات با دستگاههای لودر در محل انفجار مشغول امدادرسانی هستند.

این خبر حاکی است، تمام دستگاه های خدمت رسان در شهرستان چناران در محل حادثه حضور پیدا کرده و هنوز جستجو برای مجروحان احتمالی ادامه دارد.

کد مطلب 1787699

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