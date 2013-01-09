انفجار لوله های گاز 5 کشته و مجروح برجای گذاشت/امدادرسانی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در این حادثه که ظهر چهارشنبه روی داد، انفجار در اثر ترکیدن لوله های گاز باعث تخریب سه خانه در این شهرستان شد و سه کشته و دو مجروح داشت.

کشته شدگان این حادثه دو کودک و یک بزرگسال بودند و مجروح حادثه نیز به بیمارستان منتقل شد.

هم اکنون به دستور فرماندار شهرستان چناران نیروهای آتش نشانی، نیروهای شرکت گاز و نیروهای امداد و نجات با دستگاههای لودر در محل انفجار مشغول امدادرسانی هستند.

این خبر حاکی است، تمام دستگاه های خدمت رسان در شهرستان چناران در محل حادثه حضور پیدا کرده و هنوز جستجو برای مجروحان احتمالی ادامه دارد.