شهرداری برای تبلیغات جشنواره زمستانی همدان 20 میلیون تومان هزینه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمسعود عسکریان ظهر چهارشنبه در نشست خبری ششمین جشنواره زمستانی استان همدان افزود: شهرداری یکی از ارکان حوزه فرهنگی، ورزشی و اجتماعی جامعه است که برای ایجاد نشاط و شادابی شهروندان تلاش می کند.

سید مسعود عسکریان افزود: تمام ظرفیت های تبلیغی شهرداری در اختیار جشنواره زمستانی قرار داده شده و هزینه های تبلیغی و سایر هزینه ها که از سوی شهرداری برای اجرای این برنامه در نظر گرفته شده به 20میلیون تومان میرسد.

وی با بیان اینکه این جشنواره برای شرکت عموم مردم آزاد است، گفت: شهرداری همدان تمام توان خود را برای اجرای بهتر و میزبانی از میهمانان جشنواره به کار گرفته است.

عسکریان اظهار داشت: در صورت حضور سفرای کشورهای خارجی، پک های سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری در اختیار آنها قرار می گیرد ودر صورت نظر مساعد مسئولین استان، تفاهم نامه های در این خصوص امضاء می شود.

پنج هیئت ورزشی در ایام برگزاری جشنواره برنامه های ویژه ای برگزار می کنند

مدیر کل ورزش و جوانان استان همدان نیز در این نشست از برنامه های گسترده ورزشی در جشنواره امسال خبر داد و گفت: پنج هیئت ورزشی در ایام برگزاری جشنواره برنامه های ویژه ای برگزار می کنند.

سیدعبدی افتخاری افزود: هیئت ورزش های همگانی در سالن شش هزار نفری انقلاب برنامه های متنوعی را برای خانواده ها درر نظر گرفته است.

وی اظهار کرد: هیئت دوچرخه سواری منطقه غرب کشور شامل 10استان و هیئت انجمن های ورزشی پارا گرایدر و پارا موتور نیز همایش هایی را برگزار می کنند.

افتخاری اظهار داشت: هیئت کوهنوردی شامل 120کوهنورد کشور به ارتفاعات الوند صعود خواهند کرد.

وی افزود: مسابقات یخ نوردی از دیگر برنامه هایی است که بین استان های همجوار همدان بر گزار می شود.

مسابقات اسکی قهرمانی امید کشور در همدان برگزار می شود

افتخاری به اصلی ترین برنامه سازمان ورزش و جوانان استان همدان مبنی بر برگزاری مسابقات اسکی قهرمانی امید کشور اشاره کرد و عنوان داشت: این مسابقه با حضور 150ورزشکار از سراسر کشور و نمایندگان فدراسیون جهانی برگزار می شود

افتخاری گفت: این مسابقه در دو رده مارپیچ بزرگ و کوچک با هدف تبیین جایگاه تاریک دره همدان در فضای مسابقات ملی از دوم بهمن آغاز وتا پنجم بهمن ماه ادامه دارد.

وی ابراز امیدواری کرد: با پوشش خبری رسانه ها و مطبوعات استان همدان این استان در فضای ملی و بین المللی شناسانده و ظرفیت استان در ورود توریسم معرفی شود.

افتخاری گفت: امسال پیست اسکی همدان برند بین المللی دریافت کرده است.

افتخاری اظهار داشت: پیست اسکی همدان امسال برای نخستین بار تا پایان جشنواره، آموزش رایگان برای افراد زیر 15 سال را برگزار می کند.

وی اضافه کرد: همچنین افراد بالای 15سال می توانند از50درصد تخفیف ویژه برخوردار شوند.