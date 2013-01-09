  1. عناوین کل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۵۲

سرپرست جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام لرستان منصوب شد

سرپرست جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام لرستان منصوب شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: از طرف فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام سرپرست جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان لرستان منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور سید مجید طاهری به عنوان سرپرست جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان لرستان منصوب شد.

در ابلاغ محمدرضا کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام خطاب به سید مجید طاهری آمده است: نظر به تجربه و تعهد و بنا به پیشنهاد مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان لرستان و به استناد تبصره 3 ماده 10 آیین نامه هیئت های ورزشی جنابعالی را به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان لرستان منصوب می نمایم.

لازم است با هماهنگی اداره کل ورزش جوانان استان لرستان ظرف مدت سه ماه برای فراهم آوردن مقدمات و برگزاری انتخابات هیئت استان اقدام کنید.
کد مطلب 1787703

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها