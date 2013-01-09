سرپرست جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام لرستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، از سوی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام کشور سید مجید طاهری به عنوان سرپرست جدید هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان لرستان منصوب شد.

در ابلاغ محمدرضا کاظمی آشتیانی سرپرست فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام خطاب به سید مجید طاهری آمده است: نظر به تجربه و تعهد و بنا به پیشنهاد مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان لرستان و به استناد تبصره 3 ماده 10 آیین نامه هیئت های ورزشی جنابعالی را به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان لرستان منصوب می نمایم.

لازم است با هماهنگی اداره کل ورزش جوانان استان لرستان ظرف مدت سه ماه برای فراهم آوردن مقدمات و برگزاری انتخابات هیئت استان اقدام کنید.