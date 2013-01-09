برنامه بازدید از طرح های مسکن مهر با جدیت دنبال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دادوش هاشمی صبح چهارشنبه گفت: بازدید از طرح های مسکن مهر منجر به اقدامات عملی در راستای رشد و شکوفایی بیش از پیش این بخش مهم خواهد شد.

وی افزود: با جدیت برنامه بازدید از طرح ها و پروژه های مسکن مهر در استان دنبال و پیگیری می شود و از مسولین ذیربط می خواهیم که روند اجرایی این پروژه ها را با دقت تمام مورد نظارت و بررسی خود قرار دهند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه طی چند سال گذشته اقدامات خوبی در راستای اجرای مسکن مهر در استان کرمانشاه صورت گرفته و پروژه های خوب و قابل توجهی در استان محقق شده است که بخشی از آنها طی چند مدت اخیر افتتاح شده و بخش دیگری تا پایان سال افتتاح و همچنین بخش دیگری از این پروژه ها در سال آینده افتتاح و مورد تحویل مردم شریف استان داده خواهند شد.

وی افزود: طرح مسکن مهر یک طرح بسیار مهم و راهبردی برای مسکن دار شدن اقشار مختلف به خصوص اقشار متوسط و ضعیف جامعه است که از سوی دولت مورد توجه و پیگیری قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه ادامه داد: یکی از طرح های مهم و اساسی در استان اجرای طرح مسکن مهر است که با قاطعیت و جدیت روند اجرایی آنرا مورد پیگیری قرار می دهیم و در برنامه بازدیدها و جلسات شورای مسکن استان مسائل این طرح مورد بررسی و در جهت رفع مشکلات پیش رو با قاطعیت اقدام می شود.

هاشمی گفت: طی چند سال گذشته همواره برنامه بازدید از نحوه اجرای طرح مسکن مهر در استان تاکید کرده ایم و در حال حاضر انجام آْنرا به منظور اجرای دقیق طرح دنبال و پیگیری می کنیم.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: طرح مسکن مهر به لحاظ اینکه اقدامی عملی در جهت مسکن دار شدن افراد مختلف جامعه است از طرح های بنیادی و تاثیرگذار استان محسوب می شود و تا پایان این دولت تلاش خواهیم کرد تا تمامی پروژه ها مورد افتتاح و تحویل مردم داده شوند.

مطاعی: با متخلفان ساخت و ساز در کرمانشاه برخورد می شود

معاون امور عمرانی استانداری کرمانشاه در جلسه شورای مسکن، با بیان اینکه این جلسه به منظور اتخاذ تصمیات واحد و منطق بر قانون در ساخت و سازها در راستای تاکیدات استاندار محترم کرمانشاه تشکیل شده است، گفت: با خاطیان از قانون در ساخت و سازها با جدیت برخورد می کنیم و کمیسیون ها و دستگاه های ذیربط در این موضوع باید نهایت همت و تلاش خود را برای اجرای درست و صحیح قانون بکار گیرند.

حیدر مطاعی با تاکید بر مطالعه دقیق اعضای کمیسیون های مربوط به ساخت و ساز از نحوه اجرای صحیح قانون تصریح کرد: در نظر گرفتن وحدت رویه در تصمیم گیری ها و همچنین اشراف کامل نسبت به ضوابط و قوانین برای ساخت و سازها از سوی اعضای کمیسیون ها و دستگاه های اجرایی ذیربط ضروری است و برای ساخت یک مجتمع مسکونی یا تجاری نباید نظرات مختلف وجود داشته باشد و همه باید ملاک خود را در تصمیم گیری اجرای صحیح قانون لحاظ کنند.

معاون امور عمرانی استانداری با بیان اینکه شهر متعلق به همه مردم است و مسولین شهری باید در جهت زیباسازی شهر همت خود را بکار گیرند ادامه داد: حس همکاری و همدلی مطلوبی برای زیبا سازی و توسعه شهر و همچنین اجرای صحیح قانون در ساخت و سازها باید وجود داشته باشد زیرا حرکت طبق این روال منجر به همسان سازی و زیباسازی ساختمان ها در توسعه شهر می گردد.

وی گفت: در جمهوری اسلامی ایران به لحاظ اینکه قانون در چارچوب شرع مقدس اسلام است بنابراین هر گونه حرکت خارج از قانون خلاف شرع نیز محسوب می شود، لذا از همه مجریان مربوط به ساخت و ساز انتظار داریم که اجرای قانون را در تصمیم گیری های خود مورد توجه جدی قرار دهند و دستگاه های اجرایی ذیربط این موضوع نیز بر اجرای صحیح قانون نظارت دقیقی داشته باشند.

وی در پایان گفت: ایجاد وحدت رویه بین مسولین و مدیران شهری و همچنین اعضای کمیسیون های مربوط به ساخت و سازها ضروری است ، بنابراین هر گونه قصور و کوتاهی در اجرای صحیح قانون و عدم توجه به وحدت رویه پذیرفتنی نیست و چنانچه کاری خارج از قانون مشاهده گردد با خاطیان موضوع به شدت برخورد خواهد شد.





