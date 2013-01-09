کاله در تبریز پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز هفته شانزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور دو تیم شهرداری تبریز و کاله مازندران عصر امروز چهارشنبه در سالن شهید اقدمی تبریز به مصاف هم رفتند. تبریزی‎ها این بازی را با پیروزی در گیم نخست آغاز کردند اما شاگردان بهروز عطایی برتری در سه گیم دیگر را از آن خود کردند تا برنده نهایی این بازی شوند. نتیجه کامل این دیدار به شرح زیر است:

* شهرداری تبریز یک - کاله مازندران 3

(26 بر 24)، (22 بر 25)، (24 بر 26)، (18 بر 25)

تیم کاله در مرحله رفت رقابت‌های لیگ برتر نیز با همین نتیجه شهرداری تبریز را شکست داده بود. این تیم با کسب پیروزی در دیدار امروز 32 امتیازی شد و فعلا به رده دوم جدول رده‌بندی صعود کرد. البته نهایی شدن جایگاه این تیم به نتیجه دیگر دیدارها و به خصوص دیدار متین ورامین و میزان خراسان بستگی دارد.

هفته شانزدهم مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‌‎های کشور امشب با برگزاری پنج دیدار دیگر پیگیری می‎شود. نتیجه این دیدارها به شرح زیر است:

* شهرداری ارومیه - بازرگانی جواهری گنبد

* سایپا البرز - باریج اسانس کاشان

* پیکان تهران - آلومینیوم المهدی بندرعباس

* متین ورامین - میزان خراسان

* پیشگامان کویر یزد - نوین کشاورز

