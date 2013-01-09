مشکل تاخیر پرداخت حقوق بازنشستگان شرکت زغالسنگ برطرف شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون احمدی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران از رفع مشکل تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان شرکت زغالسنگ خبر داد و گفت: استان کرمان از مهمترین مراکز تولید زغالسنگ کشور محسوب می شود و نیروی کار موجود در این مجموعه خدمات ارزنده ای را ارائه می دهند.

وی با اشاره به تکریم بازنشستگان گفت: طی ماههای اخیر پرداخت حقوق بازنشستگان این شرکت با تاخیر یک ماه انجام می شد که با پیگیریهای و تمهیدات صورت گرفته این مشکل برطرف شده است.

وی ادامه داد: این شرکت 88 هزار بازنشسته دارد که از این پس نباید نگرانی در خصوص پرداخت حقوق عقب افتاده و معوقات داشته باشند.

احمدی گفت: برای این امر صندوق بازنشستگان انتقال یافته است و هیچ مشکلی برای پرداختهای آینده وجود نخواهد داشت.