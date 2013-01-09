مردم نسبت به فرهنگ وقف در جامعه اطلاع کافی ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسف زاده کجیدی ظهر امروز در نشست خبری هفته وقف در جمع خبرنگاران افزود: وقف در دین مبین اسلام از جایگاه والایی برخوردار است و در صورت ترویج این سنت حسنه بسیاری از مشکلات موجود در جامعه رفع خواهد شد.

وی بر ضرورت فعالیت رسانه ‌ای در راستای ترویج فرهنگ وقف تاکید کرد و اظهارداشت: روحیه سنت حسنه وقف باید در جامعه احیا شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان لنگرود گفت: اگر وقف به خوبی و شایستگی در جامعه تعریف و تبیین شود به طور قطع شاهد تحول شگرف در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.

وی ادامه داد: تمامی مسئولان و رسانه ها باید برای ترویج، گسترش و توسعه فرهنگ وقف تلاش و مردم را با خیرات و برکات وقف آگاه سازند.

یوسف زاده بیان داشت: توسعه و نهادینه سازی فرهنگ وقف و ایجاد نگرش صحیح به این سنت حسنه شاهد رفع فقر در جامعه، برگزاری برنامه های فرهنگی مناسب در سطح شهرستان خواهیم بود.

وی همچنین نیل به این جایگاه را مستلزم همکاری دیگر ارگان ها و رسانه های ارتباط جمعی عنوان داشت و یادآورشد: رسانه ها بعنوان چشم و گوش مردم نقش بسزایی برای اشاعه فرهنگ وقف در جامعه دارند.