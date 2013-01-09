افسار رژیم اسرائیل در دست هیگل/ سکوت صهیونیستها در قبال ایران

گزارشگر مجله آمریکایی" نیویورک تایمز" خبر از مصاحبه ای داد که در پنجم مردادماه در هتلی با "شیمون پرز" رئیس رژیم صهیونیستی انجام داده است که اظهارات این مقام صهیونیست حکایت از ناتوانی رژیم صهیونیستی در متوقف کردن برنامه هسته ای ایران و وجود اختلاف شدید در میان رهبران این رژیم در مقابله با جمهوری اسلامی ایران دارد.

پرز در بخشی از مصاحبه اش درباره احتمال حمله نظامی رژیمش به تاسیسات هسته ای ایران به گزارشگر نیویورک تایمز می گوید: اسرائیل به تنهایی نمی تواند مسئله را حل کند آنچه که ما قادریم انجام دهیم محدود است.

رئیس رژیم صهیونیستی اش درباره اختلاف نظر با "نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی و " ایهود باراک" وزیر جنگ سابق گفت: من نظرات خود را در این مورد که وظیفه ام بود گفته ام و من نمی توانم به شما بگویم که ملاحظات نتانیاهو درباره ایران چیست، زیرا من سخنگوی او و باراک نیستم .

وی در ادامه گفت: من به دنبال مقابله با باراک و نتانیاهو نیستم.

شبکه تلویزیونی " ای بی سی نیوز" آمریکا در گزارشی به نقل از مقامات امنیتی این کشور مدعی شد که احتمالا در پشت پرده حملات سایبری ماه‌های گذشته به سیستم های بانکی این کشور، هکرهای ایرانی قرار دارند.

روزنامه آمریکایی" نیویورک تایمز" نیز به نقل از منابع امنیتی این کشور، ایران را مسئول حملات سایبری ماه‌های اخیر به بانک های این کشور خواند.

روزنامه صهیونیستی "هاآرتص" در مطلبی با اشاره به آغاز مبارزات انتخاباتی در سرزمین های اشغالی به سکوت " نتانیاهو" و حتی رقبایش در قبال مسئله هسته ای ایران که پیشتر تصور می شد که او مثل گذشته مجددا درباره ایران رجز خوانی خواهد کرد، پرداخته و برای سکوت نتانیاهو در قبال ایران پنج دلیل ذکر کرد که عبارتند از: انتخاب مجدد باراک اوباما ، زخم خوردن نتانیاهو از مسئله ایران، کنار گذاشته شدن گزینه نظامی درباره برنامه هسته ای ایران، پرداختن به توان موشکی حماس در غزه که نزدیکتر از ایران است و منافع دیگر احزاب.

خبرگزاری انگلیسی" رویترز" ، با اشاره به افزایش آلودگی هوا در برخی شهرهای ایران به خبری پرداخت که طی آن شرکت پالایش فراورده های نفتی ایران افزایش آلودگی هوا به واسطه تولید بنزین بی کیفیت داخلی را رد کرده است.

خبرنگار سایت خبری" نیوز24" آفریقای جنوبی در سرزمینهای اشغالی در مطلبی درباره چاک هیگل نامزد تصدی پست وزارت دفاع آمریکا نوشت : ناظران اسرائیلی معتقدند که چاک هیگل افسار اسرائیل را درخصوص هرگونه اقدام خودسرانه در قبال ایران به دست خواهد گرفت.