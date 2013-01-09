مسئولان کاروانهای پیاده از ایمنی بخاری ها مطمئن باشند/ هشدار گاز گرفتگی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا وفایی نژاد ظهر چهار شنبه در بازدید از اماکن اسکان زائران پیاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکل خاصی برای زائران پیاده تا کنون گزارش نشده است و تنها یک مورد گاز گرفتگی در میقات الرضا روستای امان آباد شب گذشته اتفاق افتاد.

وی تاکید کرد: مصدومان توسط پزشک معاینه شدند و یک نفر از آنان به پایگاه ملک آباد در مشهد انتقال داده شد که وضعیت همه آنان خوب است.

وفائی نژاد بیان کرد: تا الان که در ابتدای این چند روز مقدس هستیم خسارت خاص یا تصادفی که منجر به فوت باشد گزارش نشده است

وی گفت: آمارها را دوشنبه ارائه خواهیم داد و مشکلات زائران پیاده در طول راه ضایعات پاها و موارد متعدد تاول یا زخم پا مشاهده شده است.

رئیس اورژانس مشهد یادآور شد: 95 اکیپ ثابت اورژانس خراسان رضوی، در شهرستانهای سبزوار، تربت حیدریه و نیشابوردر حال خدمت رسانی هستند و مواردی هم زائران پیاده به صورت جزئی به این پایگاهها مراجعه کرده اند.

وی افزود: به همراه داشتن داروهای مرتبط با بیماریهای زمینه ای استفاده از کفش مناسب و لباس گرم برای زائران پیاده توصیه می شود.