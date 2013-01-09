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۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۲۳

وفایی نژاد:

مسئولان کاروانهای پیاده از ایمنی بخاری ها مطمئن باشند/ هشدار گاز گرفتگی

مسئولان کاروانهای پیاده از ایمنی بخاری ها مطمئن باشند/ هشدار گاز گرفتگی

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اورژانس مشهد گفت: مسئولان کاروان در زمان استراحت در اماکن اسکان از ایمن بودن بخاری های کاروانی و مسدود بودن لوله ها مطمئن باشند چون سال گذشته چند مورد گاز گرفتگی داشته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا وفایی نژاد ظهر چهار شنبه در بازدید از اماکن اسکان زائران پیاده در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مشکل خاصی برای زائران پیاده تا کنون گزارش نشده است و تنها یک مورد گاز گرفتگی در میقات الرضا روستای امان آباد شب گذشته اتفاق افتاد.

وی تاکید کرد: مصدومان توسط پزشک معاینه شدند و یک نفر از آنان به پایگاه ملک آباد در مشهد انتقال داده شد که وضعیت همه آنان خوب است.

وفائی نژاد بیان کرد: تا الان که در ابتدای این چند روز مقدس هستیم خسارت خاص یا تصادفی که منجر به فوت باشد گزارش نشده است

وی گفت: آمارها را دوشنبه ارائه خواهیم داد و مشکلات زائران پیاده  در طول راه ضایعات پاها و موارد متعدد تاول یا زخم پا مشاهده شده است.

رئیس اورژانس مشهد یادآور شد: 95 اکیپ  ثابت اورژانس خراسان رضوی، در شهرستانهای سبزوار، تربت حیدریه و نیشابوردر حال خدمت رسانی هستند و مواردی هم زائران پیاده به صورت جزئی به این پایگاهها مراجعه کرده اند.

وی افزود: به همراه داشتن داروهای مرتبط با بیماریهای زمینه ای استفاده از کفش مناسب و لباس گرم برای زائران پیاده توصیه می شود.

کد مطلب 1787714

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