سبک زندگی هر فرد متاثر از باورها و ارزشهای فردی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام احمدحسین شریفی در کارگاه معرفت افزایی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی همدان با موضوع سبک زندگی، افزود: مجموعه ای از عملکردها و رفتارهایی که متاثر از باورها و ارزشهای پذیرفته شده، وجهه غالب رفتاری یک فرد یا گروهی از افراد شود، سبک زندگی را تشکیل می دهد.

مدیر مسئول فصلنامه معرفت اخلاقی ادامه داد: سبک زندگی به شدت متاثر از نوع باورها و ارزشها بوده و ناظر به رفتارها و نمودهای ظاهری و بیرونی هویت انسانی است.

شریفی در ادامه با اشاره به گستردگی مباحث پیرامونی موضوع سبک زندگی، اظهار کرد: گستره سبک زندگی به وسعت همه رفتارهای نهادینه شده فردی و اجتماعی انسان است و از نوع لباس و آراستگی ظاهری گرفته تا معماری و شهرسازی و موسیقی و نحوه گذراندن اوقات فراغت را شامل می شود.

نویسنده کتاب «اخلاق و سبک زندگی اسلامی» گفت: مناسب ترین راه برای انتقال باورها و ارزشها، سبک زندگی است و یکی از اثرگذارترین راههای انتقال ارزشها و باورها از طریق ارائه سبک زندگی و ایجاد تغییر در نظام اولویتهای رفتاری افراد جامعه است.

وی گفت: این تغییر، آرام آرام، به تغییرات بنیادین در ارزشها و باورها منتهی خواهد شد بنابراین برای رفتاری شدن، نیاز به تحمیل به خود ندارد همانند شنا کردن در جهت جریان آب است، نه خلاف آن. رفتارهای موردی یک فرد یا گروه را نمی‌توان سبک زندگی آنان تلقی کرد.

معاون سابق آموزشی- پژوهشی موسسه امام خمینی (ره) قم بیان کرد: برای شکل گیری یک تمدن، باورها،جهان‌بینی به عنوان ریشه درخت تمدن، ارزش‌ها، ایدئولوژی به عنوان تنه درخت تمدن، نظام‌ها و سیستم‌ها،نهادهای اجتماعی به عنوان شاخ و برگ درخت تمدن و سرانجام سبک زندگی، نظام ترجیحات رفتاری به مثابه میوه درخت تمدن است.

شریفی تاکید کرد: ارزش‌ها و باورهای مشابه، به سبک زندگی یکسانی منتهی نمی‌شوند به این علت که عمق و کیفیت باورهای افراد ممکن است متفاوت باشد.