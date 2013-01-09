600 مگابایت برق مصرفی استان سمنان مربوط به شهرک صنعتی است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قانع ظهر چهارشنبه در جلسه حل مشکل آب مورد نیاز واحدهای صنعتی استان سمنان در محل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: از سال 64 روند صنعتی شدن در استان سیرصعودی داشته و سرمایه گذاریها در این استان نیز افزایش یافته است.

وی افزود: بعد از احداث شهرک های صنعتی در سطح استان سمنان، میزان برق مصرفی از 20 مگابایت بالاتر رفته و درحال حاضر در حدود 600 مگابایت مصرف برق استان مربوط به این شهرک ها است.

معاون برنامه ریزی و فن آوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان گفت: آمار نشان میدهد در این 25 سال جهش خوبی صورت گرفته اما محدودیتهایی نیز برای استان وجود دارد و سرمایه گذاریها را کاهش داده، یکی از این محدودیتها مشکل آب موردنیاز واحدها در استان است.

قانع با بیان اینکه انتقال آب دریای خزر نیاز آب صنعت استان سمنان را برطرف خواهد کرد، افزود: استان ما قابلیت ها و پتانسیل های بالایی دارد ولی متاسفانه به دلیل محدودیت آب، بسیاری از فرصت های سرمایه گذاری را از دست داده ایم و بسیاری از طرح ها به علت این مشکل ناتمام مانده است.

وی تصریح کرد: اگر این مشکل حل شود سرمایه گذاری افزایش می یابد و اسکان جمعیت و سرریز جمعیت نیز به استان بیشتر می شود و پیشرفت خوبی در زمینه صنعتی و معدنی صورت می گیرد.

معاون برنامه ریزی و فن آوری سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان درخصوص صنایع معدنی استان نیز خاطرنشان کرد: صنایع معدنی استان نیز از نظر گچ، نمک، سیلیس و ذغالسنگ شناخته شده است.

قانع در خاتمه با بیان اینکه در استان سمنان 46 نوع ماده معدنی وجود دارد و در حال بهره برداری است خاطرنشان کرد: برای استفاده از فرآورده های آنها نیز نیاز به سرمایه گذاری و حمایت بیشتر است.

بنا بر این گزارش: در این جلسه پیرامون وضعیت نیاز آبی صنایع استان سمنان در وضع موجود و افق سال 1425 و رفع موانع انتقال آب خزر به استان بحث و تبادل نظر شد.