تحقق 91 درصدی درآمدهای موقوفات قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی نوروزی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در محل اداره کل اوقاف و امورخیریه استان برگزار شد اظهارداشت: از ابتدای سال جاری تاکنون یک میلیارد و 736 میلیون و 547 هزار تومان از محل موقوفات درآمد کسب شده که91 درصد آن تحقق یافته است.

وی همچنین تحقق درآمد بقاع متبرکه را 85 درصد عنوان کرد و افزود: یک میلیارد و 754 میلیون و 100 هزار تومان از محل بقاع متبرکه درآمد کسب شده است.

ثبت 68 وقف جدید در قزوین

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین بیان کرد: در نه ماهه سال جاری 68 مورد وقف جدید در استان قزوین به ثبت رسیده است.



حجت الاسلام نوروزی همچنین از شناسایی 160 مورد موقوفه جدید در استان خبر داد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه قزوین تصریح کرد: وقف تنها عمل جاودانه است و موقوفه بر اساس نیت واقف به کار گرفته می شود و هیچکس حتی خود واقف حق تغییر در نیت آن را ندارد.

حجت الاسلام نوروزی با اشاره به فضیلت های وقف یادآورشد: موقوفات با ایجاد توازن ثروت در جامعه نقش مهمی در رشد و توسعه کشور ایفا می کنند.

وی، تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور را از سیاست های اداره کل اوقاف و امور خیریه عنوان کرد و گفت: توسعه موقوفات، حفظ و صیانت از موقوفات موجود و ایجاد موقوفات جدید از رهنمودهای مقام معظم رهبری است که در استان با جدیت پیگیری خواهد شد.

حجت الاسلام نوروزی، ترویج وقف های گروهی را از الویتهای اداره کل اوقاف و امور خیریه استان دانست و یادآورشد: با اجرای این طرح می توان ضمن افزایش عواید موقوفات مردم استان را نیز از این درآمدها بهره مند کرد.

وی با اشاره به کارکردهای مختلف فرهنگی، اقتصادی، عمرانی و اجتماعی وقف ادامه داد: تولیت مساجد و امامزاده ها، احداث طرح های تجاری، بهداشتی و فرهنگی، احداث دفاتر ائمه جمعه و برگزاری برنامه ها و مسابقات مختلف فرهنگی و قرآنی از جمله وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه است.

حجت الاسلام نوروزی افزود: در حال حاضر در استان قزوین 263 امامزاده، دو هزار و 52 موقوفه، هزار و 279 مسجد و 128 حسینیه وجود دارد که از لحاظ آمار موقوفات و رقبات جزء استان های میانی کشور هستیم.

وی با اشاره به دستاوردهای یک سال اخیر اداره کل اوقاف و امور خیریه تصریح کرد: دریافت بیش از 150 مورد اسناد مالکیت موقوفات، تعیین تکلیف هزار و 500 مورد متصرف املاک موقوفه، تثبیت مالکیت موقوفات و بقاع متبرکه با تقاضای ثبت، به ثبت رساندن بیش از 300 موقوفه، پیگیری و تبدیل به احسن روستای مشعلدار و پیریوسفیان از جمله اقدامات انجام شده این سازمان است.

حجت الاسلام نوروزی افزود: در سال جاری همچنین با تشکیل جلسات متعدد با اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان، نسبت به دریافت شش هزار هکتار زمین موقوفه اقدام شده که در حال انجام مراحل اخذ سند قرار دارد.

وی با اشاره به مهمترین فعالیتهای صورت گرفته در سال جاری نیز اظهارداشت: پیگیری تهیه طرح جامع و مصوب برای بیش از 28 بقعه متبرکه، بازسازی ونوسازی بقاع متبرکه دارای بنای فرسوده در بیش از 40 بقعه متبرکه، جذب بیش از 500 خادم افتخاری برای ارائه خدمات به زائران، برگزاری مسابقات قرآنی و یک هزار و 600 برنامه فرهنگی و مذهبی در مناسبت های میلاد و وفات ائمه اطهار(ع)، اعزام مبلغ دینی به شهرها و روستاهای محروم از جمله اقدامات فرهنگی این اداره کل در سال جاری است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان قزوین در ادامه با بیان برنامه های هفته وقف افزود: آغاز عملیات اجرایی و افتتاح پروژه های عمرانی امامزادگان، موقوفات و اماکن مذهبی، غبارروبی و عطر افشانی مزار شهدا، دیدار با امام جمعه و استاندار قزوین، برگزاری همایش یاوران وقف در حسینیه امامزاده حسین(ع) و برگزاری همایش بانوان وقف از دیگر برنامه های این اداره کل در هفته وقف است.