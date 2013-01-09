به گزارش خبرنگار مهر، آلفرد کاسیمیرو در نشست خبری پس از شکست تیمش مقابل سپاهان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام حذفی فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: همانطور که همه دیدند ما با تیم دوم خود به بازی آمدیم و بعضی بازیکنان ما در این مسابقه برای نخستین بار در ترکیب تیم به میدان می‌رفتند؛ البته ما می‌خواستیم برای انجام بازی به اصفهان بیاییم و اصول جوانمردی را رعایت کنیم؛ حتی می‌توانستیم بین نیامدن به اصفهان و جریمه شدن از سوی فدراسیون با انجام یک بازی مثل امروز یکی را انتخاب کنیم که ترجیح دادیم به اصفهان بیاییم.

وی ادامه داد: حتی در صورت عدم حضور در اصفهان نتیجه 3 بر صفر به سود سپاهان می‌شد اما ما به اصفهان آمدیم و به جوانان خود فرصت دادیم تا خود را در این مسابقه نشان دهند.

سرمربی تیم فوتبال نفت آبادان بیان داشت: به حر حال این بازی تمام شده و باید به فکر بازی با نفت تهران باشیم؛ متاسفانه ما بعد از شروع نیم‌فصل هر 5 روز یک بار بازی کردیم و برای بازی بعدی نیز یک روز کمتر از نفت استراحت می‌کنیم اما با این وجود امید دارم که در بازی‌های آینده وضعیت نفت را بهتر می‌کنیم و به دنبال این هستیم شرایط تیم را در جدول رده‌بندی لیگ برتر بهبود بخشیم .

وی بیان داشت: هواداران تیم نفت آبادان و هیات مدیره متمایل به انجام بازی در اصفهان نبودند اما من آنها را قانع کردم که به اصفهان بیایم تا به برخی جوانان فرصت دهیم؛ علی عساکره، باقری‌ها، دانیال سلامیه، عبدالناصر آل بکات، سیامک و حامد سرلک و حامد رمضانی بازیکنانی بودند که برای اولین بار در ترکیب تیمی که من ارنج می‌کردند، به میدان رفتند .

کاسیمیرو در مورد دلیل استفاده نکردن از روح‌الله عرب در این بازی اضافه کرد: او در بین دو نیمه دیدار ما با فجر سپاسی یک مشکل انضباطی به وجود آورد و از آن بازی تا دیروز در اختیار کمیته انضباطی بود و تا دیروز با ما تمرین نکرده بود به همین دلیل من ترجیح دادم از وجود او در بازی امروز استفاده نکنم.