حال ناخوش بنای دارالفنون در روز بزرگداشت امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، مسئولان سازمان میراث فرهنگی و نهاد ریاست جمهوری به مناسبت بیستم دیماه سالروز درگذشت امیرکبیر درحال برگزاری مراسم بزرگداشتی برای وی در تالار وحدت تهران و با حضور رئیس جمهور هستند که مدرسه تاریخی دارالفنون که توسط امیرکبیر در تهران راه اندازی شده به دلیل مشکلات مرمتی همچنان در وضعیت بحرانی به سر می برد.

این بنای تاریخی در ۱۱ شهریور ۱۳۷۵ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده اما به نظر می رسد این ثبت هم کمکی به تسریع احیای این بنا نکرده است چراکه بارها مسئولان سازمان میراث فرهنگی و متولیان دیگرش مانند وزارت آموزش و پرورش هر کدام نظرات متفاوتی دادند اما هیچیک عملی نشده است.

به عنوان مثال قرار بود عملیات مقاوم سازی در برابر زلزله در این مدرسه انجام شود اما روند آن به قدری کند انجام شد حتی بقایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی گفت: مدرسه دارالفنون دارای متقاضیان فرهنگی فراوانی است و آموزش و پرورش باید هرچه زودتر تکلیف این مدرسه را روشن کند، اما این صحبت باعث شد تا مدیر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان تهران درباره روند بازسازی مدرسه دارالفنون اعلام کند سازمان میراث فرهنگی فعلا مانع ادامه مقاوم سازی در این مدرسه شده است.

امان الله عباسی با بیان اینکه فاز اول و دوم مرمت و مقاوم سازی دارالفنون در سالنهای جنبی و آمفی تئاتر به اتمام رسیده است و از لحاظ بودجه مشکلی نداریم، گفت: مکاتباتی با سازمان میراث فرهنگی داشته و اعلام کرده ایم که در زمینه مقاوم سازی مشکلی نداریم اما هنوز از جانب آنها پاسخی عنوان نشده است بنابراین پروژه فعلا متوقف شده است.

نا به سامانی در مرمت این مدرسه تاریخی درحالی است که امیرکبیر در طول حیات خود همواره می خواست این مدرسه به عنوان یکی از برترین مدارس ایران پرورش‌دهنده مشاهیر بزرگان و فرهیختگان باشد، اما اکنون این مدرسه درگیر و دار مرمتهای ناصحیح است و درب آن به روی هر دوستدار میراث فرهنگی بسته است و هر از گاهی سازمان میراث فرهنگی به عنوان متولی نگهداری از یک اثر تاریخی گروه های مرمت گر خود را به این مدرسه می فرستد، اما مرمت کاران کار استادکاران قبلی را قبول نداشته و دست به اقدام های نیمه‌کاره دیگر می زنند به گونه ای که این مدرسه از لحاظ مرمتی، حفاظتی در وضعیت بحرانی قرار دارد و از آنجایی که مالکیت آن بر عهده وزارت آموزش و پرورش است، این مدرسه به انبار مرکز پژوهش و مطالعه این وزارتخانه تبدیل شده و یکی از سالنهای مهم آن که سالن ورزش تختی و پوریای ولی بوده، متروکه است.

با این حال همه کارکنان سازمان میراث فرهنگی کشور و اعضای نهاد ریاست جمهوری خود را سرگرم برگزاری مراسم بزرگداشت امیرکبیر و قدردانی از مقام شامخ وی کرده اند. این مراسم امروز در تالار وحدت تهران درحالی برگزار می شود که همشهری های امیرکبیر در روستای هزاوه استان مرکزی که به دعوت از سازمان میراث فرهنگی به این مراسم آمده اندد، پشت درهای بسته این مراسم ماندند.

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گزارش از فاطیما کریمی