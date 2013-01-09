اقتصاد مقاومتی از مهمترین اهرم ها برای کاهش نیاز به صادرات نفتی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالله حاتم زاده ظهر امروز در نشست کمیته علمی همایش ملی بررسی و تبیین اقتصاد مقاومتی افزود: اقتصاد مقاومتی یک نظام اقتصادی بسته و منفعل نیست بلکه زمینه ‌ساز رفع مشکلات، از بین بردن موانع و هموار کننده پیشرفت و ترقی کشور است.

وی اظهارداشت: برای فعالیت در مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی باید اقدامات فرهنگی مناسبی برای حمایت از تولیدات داخلی و توانمندسازی بخش خصوصی انجام داد.

رئیس دانشگاه گیلان همچنین از همکاری و آمادگی کامل این دانشگاه برای اجرای هرچه بهتر این همایش در استان خبر داد.

رئیس بسیج اساتید دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان گیلان نیز در این نشست ضمن تشکر از دانشگاه گیلان در زمینه ابتکار برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی در سطح ملی گفت: با توجه به تحریم ها برگزاری همایش اقتصاد مقاومتی می تواند باعث کم شدن شکاف بین دانشگاه ها و صنعت شود که در نهایت باعث ارتقای سطح ارتباطات و افزایش تولیدات صنعتی خواهد شد.

حسن حبیبی افزود: دشمنان به تصور اینکه جمهوری اسلامی با تحریم فلج می شود اما کور خوانده اند و این نظام برکت خون شهدا، رهنمودهای امام راحل و رهبر معظم انقلاب هر روز استوارتر و مستحکم تر می شود.

وی ادامه داد: ملت بزرگ و همیشه در صحنه این مرز و بوم تمام تحریم های دشمنان را دور می زنند و آنها را به فرصت تبدیل می کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان هم با تاکید بر اینکه پس از فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اقتصاد مقاومتی تنها راه پیشرفت کشور در شرایط کنونی است کارگروهی از اساتید متعهد دانشگاه به همراهی بسیج اساتید دانشگاه در راستای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری در دانشگاه مزبور تشکیل شده است.

علیرضا صدرممتاز یادآورشد: دشمنان از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون به بهانه های مختلف و از راه های گوناگون قصد کوبیدن و ضربه زدن به این نظام را داشته اما هر بار شکست خورده و ناامید شده اند.