۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۷:۴۶

دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برای نسل نوجوان و جوان جامعه بازگو شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور بانوان و خانواده استانداری گفت : باید دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران برای نسل نوجوان و جوان جامعه تبیین و بازگو گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ای در خصوص برنامه ریزی لازم برای گرامیداشت دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی "برنامه ویژه بانوان "به ریاست مشاور و مدیر کل امور بانوان و با حضور کارشناسان امور بانوان دستگاه های اجرائی مرتبط در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد.

نسرین بهادری در این جلسه گفت : بایستی دستاوردهای انقلاب را برای اقشار مختلف جامعه، بویژه نسل نوجوان و جوان استان بازگو و تشریح کنیم که در این راستا همکاری  و نقش بانوان،  به خصوص بانوان شاغل در ادارات برای اطلاع رسانی از دستاوردهای نظام ویژه و تاثیرگذار است.

وی در خصوص برنامه های  گرامیداشت دهه فجر انقلاب اسلامی در استان افزود : انقلاب اسلامی ایران، همواره نماد حضور زنان و مردان در عرصه های مختلف تصمیم گیری برای شکوفایی بیش از پیش کشور است و نقش زنان طی 33 سال گذشته در عرصه های تصمیم گیری و مدیریتی کشور انکارناپذیر است.

بهادری ادامه داد : برنامه های پیشنهادی برای دهه فجر امسال متنوع و گسترده است لذا دستگاه های مرتبط بایستی در جهت اجرای این برنامه ها، همکاری مطلوب و همه جانبه ای داشته باشند.

در این جلسه مصوب و  مقرر شد که کارشناسان امور بانوان دستگاه های اجرایی استان نسبت به اطلاع رسانی دقیق در خصوص اجرای برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی امسال اقدامات لازم را انجام دهند و زمینه را برای اجرای مناسب برنامه های در نظر گرفته شده فراهم سازند.

همچنین در این جلسه بر اجرای برنامه های پدافند غیر عامل به عنوان برنامه ای پیشگیرانه و موثر در اجرای طرح ها تاکید شد.
 

