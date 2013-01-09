سرگروه های درسی پل ارتباطی مدرسه و نظام تعلیم و تربیت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان، در نشست تخصصی سرگروه های درسی استانی و اعضای دبیرخانه مدیران کشوری، سرگروه های درسی را پل ارتباطی میان مدرسه و نظام تعلیم و تربیت عنوان و تصریح کرد: ارتباط نزدیک این سرگروه ها به مجموعه تعلیم و تربیت کمک موثری دارد.

حسین فولادیان برگزاری جشنواره روش های تدریس به صورت مجازی در دوره راهنمایی، متوسطه نظری و فنی و حرفه ای و کاردانش، طرح رتبه بندی مدارس استان، تهیه پیک نوروزی بصورت بسته آموزشی علمی، برگزاری آزمون آنلاین، توانمند سازی نیروی انسانی و افزایش صلاحیت حرفه ای معلمان، توجه به نقش گروه های آموزشی در سامان دهی نیروی انسانی سال تحصیلی 93-92، تقویت بنیه علمی دانش آموزان استان در حضور المپیادها، مسابقات و جشنواره ها و همچنین نظارت بر فعالیت کلاس های درس و نشست تخصصی با همکاران در شهرستان و مناطق را از برنامه های در حال اجرا در حوزه گروه های آموزشی برشمرد.

در ادامه سرگروه های آموزشی و اعضای دبیرخانه مدیران به طرح و نظرات و پیشنهادات خود در خصوص طرح ها و برنامه های در حال اجرا در سطح مدارس استان پرداختند که به منظور بهینه سازی فعالیت ها مقرر شد کمیته ای متشکل از کارشناسان، اعضای گروه آموزشی، مدیران مدارس و مسئولین حوزه آموزش بر بازنگری در برنامه های سال آینده توجه داشته باشند.

برگزاری کارگاه آموزشی طرح شبنم در شهرستان مهدیشهر

کارگاه آموزشی اجرای مرحله دوم طرح شبنم شهرستان مهدیشهر با حضور سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان، کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از روسای اتحادیه های صنفی مهدیشهر و شهمیرزاد و نمایندگان شرکت کیفیت گستر شریف در محل مجمع امور صنفی این شهرستان برگزار شد.

بیگلری رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان مهدیشهر در ابتدای این جلسه در خصوص اجرای طرح شبنم در مرحله اول و زمانبندی اجرای طرح در مرحله دوم و همچنین نحوه اطلاع رسانی در دو مرحله اول و دوم مطالبی بیان کردند.

جباری رئیس مجمع امور صنفی نیز در ادامه این نشست پیرامون اجرای طرح شبنم در مراحل اول و دوم در شهرستان و نقش کارساز اصناف در اجرای طرح های مهم سخنانی ایراد کرد.

سامانه اعتبار بخشی کتاب جدید در استان سمنان راه اندازی شد

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان از راه اندازی سامانه اعتبار بخشی کتاب های جدید برای اولین بار در این استان خبر داد.

حسین نداف گفت: در سال تحصیلی 92-91 گروه بررسی محتوای آموزشی و پرورشی این اداره کل با استفاده از این سامانه، اعتبار بخشی کتاب های جدید رشته های فنی وحرفه ای را انجام می دهد.

وی گفت: اجرای طرح با استفاده از این سامانه، سرعت در انجام کار، ارتباط آسان هنر آموزان با مولفان کتاب های درسی، صرفه جویی در هزینه و وقت و استفاده از نظرات هنرجویان در تالیف کتاب های جدید را بدنبال دارد و از ویژگی های آن است.

معاون پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سمنان با اشاره به اعتبار بخشی دروس مختلف تصریح کرد: کارگاه مکانیک عمومی با کد 356.7 و محاسبات فنی با کد 356 و درس کاربرد رایانه در حسابداری با کد 491.9 شاخه فنی و حرفه ای در هنرستان های سمنان، شاهرود، گرمسار، دامغان و مهدیشهر از این سامانه بهره می برند.

34 طرح کشاورزی در مهدیشهر تصویب شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهدیشهر از تصویب 43 طرح توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

پرویز میرآخورلو گفت: برای طرح های مصوب 17 میلیارد و 776 میلیون ریال تسهیلات اختصاص یافت و این طرح ها 55 نفر اشتغالزایی به همراه دارد.

وی افزود: از این طرح ها 39 طرح زیر 500 میلیون ریال و چهار طرح بالای 500 میلیون ریال تسهیلات نیاز داشتند که در ستاد توسعه کشاورزی شهرستان و استان سمنان به تصویب رسید.

میر آخورلو از تشکیل 38 مورد پرونده برای طرح های جدید توسعه بخش کشاورزی در آذر گذشته خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مهدیشهر متذکر شد: 72 فقره طرح مشاغل خانگی نیز ماه گذشته برای دریافت تسهیلات به بانک کشاورزی معرفی شدند.

دو قلوهای یک ماهه گرمساری حامی دو فرزند در این شهر شدند

خواهر و برادر دوقلوی تازه متولد شده که یک ماه از عمر آنان می گذرد اکنون به عنوان حامی طرح اکرام ایتام از دو فرزند یتیم حمایت مالی می کنند.

پدر این دو قلوها گفت: پیش از تولد فرزندانم نیت کرده بودم همزمان با تولد آنان، همه ماهه مبلغی را به عنوان کمک، به دو کودک یتیم تحت پوشش کمیته امداد پرداخت کنم.

وی افزود: قصد دارم به نیت فرزندانم تا رسیدن آنها به سن تکلیف این کار خیر را ادامه دهم و پس از آن نیز این امر خداپسندانه را به آنان واگذار نمایم.

تصویب پنج طرح دامپزشکی در گرمسار



رئیس شبکه دامپزشکی گرمسار از تصویب پنج طرح این شبکه برای دریافت تسهیلات طرح های توسعه بخش کشاورزی در این شهرستان خبر داد.

حمیدرضا حسینی گفت: تجهیز آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی با یک میلیارد و 100 میلیون ریال، تجهیز مرکز فروش واکسن دامپزشکی با 300 میلیون ریال و تجهیز داروخانه دامپزشکی با یک میلیارد و 400 میلیون ریال تسهیلات، از جمله این طرحها است.

وی اضافه کرد: از تسهیلات طرح های توسعه کشاورزی، برای تجهیز درمانگاه دامپزشکی دام با اعتبار 560 میلیون ریال و ایجاد و تجهیز درمانگاه دامپزشکی دام و طیور با دو میلیارد و 470 میلیون ریال استفاده می شود.

رئیس شبکه دامپزشکی گرمسار گفت: در مجموع پنج میلیارد و 830 میلیون ریال تاکنون در این بخش با جذب تسهیلات طرح توسعه سرمایه گذاری کشاورزی انجام شده و با اجرای این طرح ها برای 20 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده است.

وی اظهار امیدواری کرد: با تجهیز این مراکز کیفیت ارائه خدمات بهداشتی درمانی به بهره برداران افزایش یابد.