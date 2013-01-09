زنگ انقلاب11بهمن ماه درمدارس کهگیلویه و بویراحمد نواخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز طاهری درنشست کمیته فرهنگی و دانش آموزی دهه مبارک فجر افزود: این تصمیم به دلیل تعطیلی مدارس در روزهای پنج شنبه اتخاذ شده است.

وی یادآور شد: 33برنامه مختلف دربخش تبیین، آمادسازی، آذین بندی، جشن های انقلاب وغباروبی گلزار شهدا در استان برگزار می شود.

وی برگزاری نشست های پرسش وپاسخ با موضوع بصیرت وانقلاب، برپایی نمایشگاه دست ساخته های دانش آموزان، مسابقات فرهنگی، هنری و ورزشی، برپایی ایستگاه نقاشی و دعوت از پیام آوران ایثار برای حضور درصبحگاه مدارس را ازمهمترین برنامه های دهه مبارک فجر درمدارس عنوان کرد.

کارگاه آموزشی تجهیزات مدارس هوشمند استان برگزارشد

کارگاه آموزشی تجهیزات مدارس هوشمند کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج برگزارشد.

رئیس اداره فناوری اطلاعات آموزش وپرورش استان گفت: دراین کارگاه روش استفاده ازبرد هوشمند، کارکرد نرم افزارهای آموزشی و دیتاپروژکتور آموزش داده شد.

الله داد ولایتی افزود: باتوجه به هوشمند سازی مدارس وضرورت آشنایی معلمان با روشهای استفاده از ابزار مدارس هوشمند این دوره برای مدیران ومعلمان شهرستانها ومناطق برگزار می شود.

وی بیان کرد: این دوره به مدت یک روز دریاسوج برگزارشد.

تجهیز دودبیرستان عشایری در استان توسط بنیاد نخبگان

بنیاد نخبگان کهگیلویه وبویراحمد آموزشگاههای شبانه روزی عشایری استان رابه ابزار فناوری تجهیز کرد.

رئیس بنیاد نخبگان استان درآئین تجهیزمدارس متوسطه عشایری گفت: 12دستگاه رایانه، دو دستگاه میکروسکوپ، قفسه وکتاب برای کتابخانه ها مهمترین ابزار اختصاص یافته به دبیرستانهای عشایری استان است.

علی مرادی افزود: تجهیز دو دبیرستان شبانه روزی دخترانه وپسرانه عشایری باهدف مشارکت درهوشمند سازی مدارس واستفاده از ابزار وفناوری روز درتدریس انجام شد.

معاون پشتیبانی آموزش وپرورش عشایر استان هم گفت: تاکنون 9آموزشگاه درمدارس عشایر استان هوشمند سازی شده است.

علی حسین پیروان افزود: باتجهیز این دو دبیرستان 350دانش آموز دختر و پسرعشایری از تجهیزات فناوری روزاستفاده می کنند.

وی بیان داشت: چهار هزار دانش آموز عشایری در 230آموزشگاه استان تحصیل می کنند.

هوشمندسازی مدارس مناطق محروم دردستورکار وزارت آموزش و پرورش

نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی وچرامدرمجلس گفت: در نشست مشترک فراکسیون فرهنگیان با دکتر حاجی بابایی مقرر شد بستر لازم برای هوشمند سازی مدارس مناطق محروم و صعب العبور فراهم شود.

سید علی محمد بزرگواری افزود: وزارت آموزش وپرورش طی مدت اخیر فعالیت ها واقدامات مهمی در راستای تحول بنیادین انجام داده است.

وی بیان کرد: تجهیز مدارس به سامانه رایانه و هوشمند سازی مدارس یکی از اقدامات مهمی است که در سال های اخیر در وزارت آموزش وپرورش صورت گرفته است.