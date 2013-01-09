سفیر ایران با فرمانده ارتش لبنان دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سپهبد قهوه چی در این ملاقات با اشاره به تحولات کشورهای منطقه اظهار داشت: آنچه که برای ما در اولویت است، حفظ ثبات و امنیت لبنان است و از تمامی کشورهای دوست انتظار داریم ما را در تحقق این هدف یاری نمایند. جمهوری اسلامی ایران با توجه به جایگاه ممتاز خود، تلاش‌های گسترده‌ای را برای حفظ ثبات کشورهای منطقه خصوصا لبنان مبذول داشته و ما خواستار تداوم اینگونه اقدامات هستیم.

فرمانده ارتش لبنان با تأکید بر آثار مخرب درگیری و جنگ بر اقتصاد کشورها، ابراز امیدواری کرد بحران سوریه به زودی خاتمه یافته و گروه‌های مختلف با استفاده از راه حل‌های مسالمت آمیز، به سمت حل مشکلات خود گام بردارند.

وی با اشاره به تأثیرات مخرب اینگونه بحران‌ها بر کشورهای همسایه، اظهار داشت: ما با اتخاذ سیاست بی طرفی تلاش داریم از تأثیرات منفی بحران سوریه بر لبنان ممانعت به عمل آورد و در این راستا نیازمند مساعدت دیگر کشورها هستیم.

رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان نیز ضمن تبریک اعیاد میلاد حضرت عیسی (ع) و سال جدید میلادی، بر سیاست اصولی کشورمان در حمایت از ثبات و استقرار کشورهای منطقه تأکید ورزید و اظهار داشت: حفظ وحدت، انسجام و یکپارچگی کلیه گروه‌ها وطوایف در لبنان در مواجهه با رژیم غاصب صهیونیستی ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در لبنان ضمن تشریح تلاش‌های کشورمان برای حل بحران سوریه اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تمامی تلاش خود را برای ممانعت از تأثیرات منفی بحران سوریه بر لبنان به کار بسته و در این راستا از هیچ اقدامی دریغ نخواهد ورزید.